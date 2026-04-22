Fani Čapalija objavom vratila fanove u devedesete: Javila joj se i Giulianova supruga
Bivša misica i modna ikona devedesetih Fani Čapalija ponovno je oduševila pratitelje objavom fotografije koja priziva zlatno doba njezine karijere
Jedna od najljepših Hrvatica, bivša misica Fani Čapalija, na svom je Instagram profilu podijelila fotografiju iz zlatnog doba svoje karijere.
Danas 51-godišnja Čapalija nas fotografijama nerijetko vraća u 90-e, razdoblje kada je modni svijet bujao i kada su manekenke bile na vrhuncu svoje moći, a sada nas je još jedanput podsjetila zašto i danas nosi titulu ikone stila devedesetih godina.
Na fotografiji je jasno vidljiva estetika devedesetih: naglašeno sjenilo i nezaobilazno sjajilno za usne, što je Čapalija upotpunila jednostavnim opisom: "Jer 90'te su bile godine."
Posebnu pažnju privukao je i hashtag #itsok, koji nije samo fraza, već kultna referenca na njezin nastup na izboru za Miss svijeta 1993. godine. Naime, tada osamnaestogodišnja Fani je na pitanje sutkinje o kupaćim kostimima dala jednostavan i šarmantan odgovor: "It's OK!", čime je osvojila simpatije svjetske publike i zauvijek se upisala u anale hrvatske pop kulture.
Na objavu je reagirala i Kristina Đanić, supruga splitskog glazbenika Giulliana Đanića, koja joj je napisala kako je "neponovljiva".
Podsjetimo, lijepa Splićanka postala je poznata široj javnosti 1993. godine, kada je proglašena za Miss Hrvatske, a nedugo zatim ostvarila je zapažen uspjeh plasmanom među pet najljepših na svjetskom izboru u Južnoafričkoj Republici. Iako joj se predviđala velika međunarodna karijera u svijetu mode, Fani je odabrala mirniji život.
Nakon braka i razvoda od nogometaša Ivice Mornara, povukla se iz javnosti i svoj mir pronašla na otoku Čiovu.
