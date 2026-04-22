FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRISJETILA SE /

Fani Čapalija objavom vratila fanove u devedesete: Javila joj se i Giulianova supruga

Fani Čapalija objavom vratila fanove u devedesete: Javila joj se i Giulianova supruga
×
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Bivša misica i modna ikona devedesetih Fani Čapalija ponovno je oduševila pratitelje objavom fotografije koja priziva zlatno doba njezine karijere

22.4.2026.
14:05
Hot.hr
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Jedna od najljepših Hrvatica, bivša misica Fani Čapalija, na svom je Instagram profilu podijelila fotografiju iz zlatnog doba svoje karijere. 

Danas 51-godišnja Čapalija nas fotografijama nerijetko vraća u 90-e, razdoblje kada je modni svijet bujao i kada su manekenke bile na vrhuncu svoje moći, a sada nas je još jedanput podsjetila zašto i danas nosi titulu ikone stila devedesetih godina.

Na fotografiji je jasno vidljiva estetika devedesetih: naglašeno sjenilo i nezaobilazno sjajilno za usne, što je Čapalija upotpunila jednostavnim opisom: "Jer 90'te su bile godine."

Posebnu pažnju privukao je i hashtag #itsok, koji nije samo fraza, već kultna referenca na njezin nastup na izboru za Miss svijeta 1993. godine. Naime, tada osamnaestogodišnja Fani je na pitanje sutkinje o kupaćim kostimima dala jednostavan i šarmantan odgovor: "It's OK!", čime je osvojila simpatije svjetske publike i zauvijek se upisala u anale hrvatske pop kulture.

Na objavu je reagirala i Kristina Đanić, supruga splitskog glazbenika Giulliana Đanića, koja joj je napisala kako je "neponovljiva".

Podsjetimo, lijepa Splićanka postala je poznata široj javnosti 1993. godine, kada je proglašena za Miss Hrvatske, a nedugo zatim ostvarila je zapažen uspjeh plasmanom među pet najljepših na svjetskom izboru u Južnoafričkoj Republici. Iako joj se predviđala velika međunarodna karijera u svijetu mode, Fani je odabrala mirniji život.

Nakon braka i razvoda od nogometaša Ivice Mornara, povukla se iz javnosti i svoj mir pronašla na otoku Čiovu.

POGLEDAJTE VIDEO: Postali su 'prijestolnica razvoda', a tržište nekretnina cvjeta: 'Potraga za stanom traje duže od braka'

 

Fani čapalija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike