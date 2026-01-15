FREEMAIL
SLUŽBENO /

Poznat je datum kada se održava Dora: Objavljen je i redosljed pjesama

Poznat je datum kada se održava Dora: Objavljen je i redosljed pjesama
Foto: Hrt

Prva polufinalna večer na rasporedu je u četvrtak, 12. veljače 2026., dok će se druga polufinalna večer održati u petak, 13. veljače 2026.

15.1.2026.
13:17
Hot.hr
Hrt
Hrvatska radiotelevizija (HRT) danas je objavila datume održavanja Dore 2026., kao i redoslijed izvođenja pjesama u polufinalnim večerima.

Ovogodišnje izdanje Dore 2026. održat će se u zagrebačkim studijima HRT-a, a publici će se tijekom dvije polufinalne večeri predstaviti ukupno 24 natjecateljske pjesme, po 12 u svakoj večeri.

Poznat je datum kada se održava Dora: Objavljen je i redosljed pjesama
Foto: Hrt

Prva polufinalna večer na rasporedu je u četvrtak, 12. veljače 2026., dok će se druga polufinalna večer održati u petak, 13. veljače 2026. Iz svake polufinalne večeri osam najboljih pjesama izborit će se za veliko finale, koje je zakazano za nedjelju, 15. veljače 2026.

Prva polufinalna večer (12. veljače) 

1. Lima Len - Raketa 

2. Jasmina Makota - Higher 

3. Ananda - Dora 

4. Tony Sky - O ne! 

5. Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra 

6. Ema Bubić - Vrijeme za nas 

7. Noelle - Uninterrupted 

8. Alen Đuras - From Ashes To Flame 

9. Fenksta - Memento Mori 

10. Cold Snap - Mucho Macho 

11. ToMa - Ledina 

12. LELEK - Andromeda 

Druga polufinalna večer (13. veljače)

1. Ritam Noir – Profumi di mare

2. Irma – Ni traga

3. Gabrijel Ivić – Light Up

4. Zevin – My mind

5. Ivan Sever – Crying Eyes

6. Lana Mandarić – Tama

7. Stela Rade – Nema te

8. Devin – Over Me

9. Kandžija – 3 ujutro

10. Marko Kutlić – Neotuđivo

11. Sergej – Scream

12. Lara Demarin – Mantra

Dora 2026.PjesmeGlazba
Poznat je datum kada se održava Dora: Objavljen je i redosljed pjesama