Poznat je datum kada se održava Dora: Objavljen je i redosljed pjesama
Hrvatska radiotelevizija (HRT) danas je objavila datume održavanja Dore 2026., kao i redoslijed izvođenja pjesama u polufinalnim večerima.
Ovogodišnje izdanje Dore 2026. održat će se u zagrebačkim studijima HRT-a, a publici će se tijekom dvije polufinalne večeri predstaviti ukupno 24 natjecateljske pjesme, po 12 u svakoj večeri.
Prva polufinalna večer na rasporedu je u četvrtak, 12. veljače 2026., dok će se druga polufinalna večer održati u petak, 13. veljače 2026. Iz svake polufinalne večeri osam najboljih pjesama izborit će se za veliko finale, koje je zakazano za nedjelju, 15. veljače 2026.
Prva polufinalna večer (12. veljače)
1. Lima Len - Raketa
2. Jasmina Makota - Higher
3. Ananda - Dora
4. Tony Sky - O ne!
5. Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra
6. Ema Bubić - Vrijeme za nas
7. Noelle - Uninterrupted
8. Alen Đuras - From Ashes To Flame
9. Fenksta - Memento Mori
10. Cold Snap - Mucho Macho
11. ToMa - Ledina
12. LELEK - Andromeda
Druga polufinalna večer (13. veljače)
1. Ritam Noir – Profumi di mare
2. Irma – Ni traga
3. Gabrijel Ivić – Light Up
4. Zevin – My mind
5. Ivan Sever – Crying Eyes
6. Lana Mandarić – Tama
7. Stela Rade – Nema te
8. Devin – Over Me
9. Kandžija – 3 ujutro
10. Marko Kutlić – Neotuđivo
11. Sergej – Scream
12. Lara Demarin – Mantra
