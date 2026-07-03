Emir Hadžihafizbegović žestoko reagirao nakon poraza Hrvatske: 'Epska krađa bez presedana'

Bosanskohercegovački glumac Emir Hadžihafizbegović oglasio se nakon poraza Hrvatske od Portugala na Svjetskom nogometnom prvenstvu, u utakmici koja je izazvala brojne reakcije u regiji i šire.

Portugal je slavio rezultatom 2:1 i tako izborio plasman u sljedeću fazu natjecanja, dok su se Hrvatska i njezini navijači nakon susreta okrenuli analizama spornih trenutaka i sudačkih odluka koje su obilježile dvoboj.

'Epska krađa bez presedana'

Hadžihafizbegović je svoj komentar objavio na Facebooku, gdje je vrlo oštro opisao ishod utakmice, ne štedeći riječi kritike na račun sudačkog kriterija.

Prema njegovim riječima, riječ je o, kako je naveo, „epskoj krađi bez presedana”, uz tvrdnju da ishod susreta ne odražava ono što se događalo na terenu.

„Da su se igrali produžeci, Portugala ne bi bilo ni na mapi”, poručio je glumac u objavi koja je brzo privukla pažnju javnosti.

Povezivanje s Brazilom i BiH

U nastavku svoje poruke Hadžihafizbegović se osvrnuo i na vlastito sportsko iskustvo Bosne i Hercegovine na svjetskoj sceni, povukavši paralelu s utakmicom protiv Nigerije na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine.

Podsjetio je na situaciju u kojoj je, prema njegovom mišljenju, Bosna i Hercegovina tada bila oštećena, konkretno spominjući poništeni pogodak Edina Džeke.

„Ovako su reprezentaciju BiH pokrali u Brazilu protiv Nigerije, kad je Džeki poništen regularan gol”, zaključio je Hadžihafizbegović.