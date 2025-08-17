Ella Dvornik otkrila tajnu svog misterioznog 'Meštra': Podijelila brojne neočekivane detalje

Influencerica Ella Dvornik (34) na društvenim mrežama već neko vrijeme objavljuje fotografije s misterioznim muškarcem kojeg naziva "Meštar". Iako njegov identitet još skriva, sada mu je posvetila podužu objavu na Instagramu.

Ella ga je opisala kao osobu koja ima samopouzdanje bez agresije, nekoga tko ne mora umanjivati druge da bi sebe uzdigao. Kaže da zna priznati kada nešto ne zna, da je smiren, razuman i stabilan u svakoj situaciji. "Kada je s tobom, u potpunosti je prisutan – ne skriva se iza mobitela niti bježi u druge misli", napisala je ispod objave. Dodala je da zna što želi i ne gubi vrijeme ako mu netko nije zanimljiv. "Ne skuplja žene kao pokemone niti se hvali ili priča o tome", istaknula je.

Foto: Instagram

Na kraju ga je opisala kao rijetku i posebnu osobu: “Meštar je ideja, rijedak i neprocjenjiv, starinski začin zapisan rukom nečije bake”, zaključila je Ella.

Foto: Instagram

Podsjetimo, ova poznata influencerica često spominje misterioznog muškarca u svojim objavama, a nedavno su otputovali i u London. Iako njegovo pravo ime ostaje tajna, mnogi su počeli spekulirati da bi on mogao biti zagrebački reper Marin Hučić, poznat kao Geralt iz Rivije.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li konačno došlo vrijeme za iskrenost o plastičnim operacijama? Ella Dvornik otvorila dušu za Direkt