Ella Dvornik progovorila o šavovima i podljevima: 'Izgledala sam kao iz Slagalice strave

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik (35), ponovno je opravdala svoju reputaciju osobe koja o privatnom životu govori bez zadrške. U iskrenoj i detaljnoj objavi na Instagramu, s pratiteljima je podijelila cjelokupno iskustvo odlaska na estetski zahvat, dokumentirajući svaki korak, od konzultacija do konačnog rezultata.

U videu koji je objavila, Dvornik prikazuje svoje putovanje kroz endoskopski brow lift, odnosno podizanje obrva, te gornju blefaroplastiku, korekciju očnih kapaka. Priča počinje pripremama i dolaskom u polikliniku, a nastavlja se prikazom lica s iscrtanim kirurškim linijama, neposredno prije operacije.

Influencerica nije skrivala ni teže trenutke oporavka. Bez uljepšavanja je pokazala lice natečeno i prekriveno modricama neposredno nakon zahvata, glavu omotanu zavojima te proces zacjeljivanja iz dana u dan. Vrhunac transparentnosti bio je trenutak vađenja kirurških kopči iz tjemena, prizor koji rijetko viđamo na društvenim mrežama.

"Nadam se da će ovo pomoć nekome tko već razmišlja o ovim zahvatima, a želi više informacija iz prve ruke", napisala je u opisu, ističući kako je i sama donosila odluke na temelju tuđih iskustava.

Podijeljene reakcije

Kao i obično kod ovakvih tema, objava je izazvala lavinu komentara i podijeljenih reakcija. Dok su joj mnogi pratitelji zahvaljivali na iskrenosti i hrabrosti, poput korisnice koja je napisala "Hvala za ovo, jer već duže vrijeme razmišljam o operaciji kapaka", drugi su izrazili zabrinutost. "Ella šta to radiš sebi... ne trebaju ti nikakve korekcije", glasio je jedan od komentara.

Svojom objavom Ella nije samo podijelila osobno iskustvo, već je i pokrenula važan razgovor o estetskim zahvatima, njihovoj percepciji u javnosti i važnosti transparentnosti. Prikazavši i neugodne dijelove procesa, ponudila je realan uvid koji može pomoći drugima u donošenju informiranih odluka, istovremeno se suočivši i s pohvalama i s kritikama.

POGLEDAJTE VIDEO: Od drevnih kostiju do vrhunskih laboratorija: Institut za antropologiju u novom ruhu