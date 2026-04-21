Ella Dvornik brutalno o braku: 'Zamislim da imam 90 i pitam se - Je li vrijedilo?'

Influencerica Ella Dvornik (35) sa svojim pratiteljima dijeli trenutke svakodnevnog života, a sada se na Instagramu osvrnula na temu braka. Na Instagram priče objavila je link preko kojeg su joj pratitelji postavljali pitanja, a ona je odgovarala.

Jedno od pitanja odnosilo se na tešku životnu situaciju. Naime, jedna pratiteljica je priznala da želi izaći iz toksičnog braka, ali u njemu i dalje ostaje, dijelom zbog osobnih uvjerenja i osjećaja odgovornosti.

Na to je Ella odgovorila iskreno i bez uljepšavanja te otkrila kako se ona nosi s teškim odlukama.

"Ja se volim zamislit da ležim u krevetu i imam 90 godina i ne mogu više ništa radit bez pomoći i onda se tako stara pitam “je li vrijedilo?” Je li mi žao? Je li bitno?” Ovisno o odgovoru starice, tako i postupim", napisala je te nadodala:

"Tako da je sve moje odluke donijela jedna nepokretna razočarana bakica. Ja sam vrlo svjesna vlastite smrtnosti. I posto ću umrijeti sa svojom savješću, donosim odluke usprkos društvenim moralnim normativima jer znam da me društvo neće držati za ruku kad ću umirat".

Za kraj je poručila kako njezin pristup možda neće odgovarati svima.

“Ne znam hoće li ikome to isto pomoći. Ali probajte se zamislit pred smrt kako se prisjećate svog života do sad i budite iskreni prema sebi”, dodala je.

Ella Dvornik s bivšim mužem Charlesom Pearceom (48) ima dvoje djece Balie Dee (8) i Lumi Wren (6). Bivši par ima podijeljeno skrbništvo nad kćerima, ali je sudskom privremenom mjerom određeno kako djevojčice trenutačno žive s ocem u obiteljskoj kući u Istri. Ella, pak, živi kao podstanarka u Novom Zagrebu.

Budući da imaju podijeljeno skrbništvo, kad je njezin red da provodi vrijeme s djevojčicama, ona odlazi u Istru, u kuću u gdje one žive.

