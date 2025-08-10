Ella Dvornik iznenađena romantičnom gestom svog tajanstvenog muškarca: 'Jecala sam'

Hrvatska influencerica Ella Dvornik (34) u posljednje vrijema na društvenim mrežama često spominje svog misterioznog muškarca, a fanovi željno iščekuju dan kad će saznati o kome je riječ. Kći preminulog glazbenika Dine Dvornika otkrila je da "Meštar" zasad nije njen službeni partner. Iako Ella i njen "Meštar" nisu službeno ušli u vezu, čini se da su dosegli tu razinu bliskosti da jedno drugome daruju poklone. Domaća se influencerica pohvalila uranjenim rođendanskim poklonom svog misterioznog muškarca, jasno dajući do znanja koliko ju je njegov znak pažnje očarao.

"Pozove jučer mene meštar na kavu, doda mi vrećicu i kaže 'Sretan rođendan' (rođendan mi je u 12 mjesecu). Kad sam otvorila kutiju i vidjela da piše Mont…počele su mi se ruke tresti i plakala sam ružno, ali sam se morala suzdržati jer su ljudi bili oko nas. Meštar kaže da je to namjerno napravio jer je znao da neću radit scene javno, a ja jecala u papirnati ubrus", opisala je Ella na Instagramu uz niz fotografija s darovanom penkalom, naglasivši da nikad nije bila sretnija zbog nekog poklona.

"Sigurno si sad mislite 'Bože ova luđakinja plače zbog penkale'. Ovo je posebna penkala, em točno ona koju sam htjela, em 1304. od 7000 komada proizvedenih ….i naravnio od Meštra je", napisala je te dodala da je to njezina prva takva penkala. Inače, riječ je o luksuznom brendu penkala čije se cijene mogu kretati gotovo do 5.000 eura.

"Nazvala sam je 'Meštrović'. Ako me vidite u javnosti da pišem s njom molim vas priđite mi i recite mi 'Wow kakva veličanstvena penkala' da se osjećam posebno", napisala je Ella.

Brojni su obožavatelji bili oduševljeni "Meštrovom" gestom, ali i Ellinom srećom.

'Nije javna osoba'

Ella već neko vrijeme na svojim profilima objavljuje fotografije sa svojim zagonetnim muškarcem, no bez otkrivanja njegovog identiteta. Brojne fanove zanima o kome se radi, a Ella nerijetko odgovara na njihove upite.

"Pa da se i zna, nije javna osoba pa mu ne odgovara eksponiranje i mislim da nije nikome od životne važnosti ta informacija. Uostalom nitko ne garantira da će ostati", odgovorila je jednom prilikom.

Inače, nadimak "Meštar" nastao je nakon izlaska Elline pjesme istog naziva.

Podsjetimo, 2023. godine došlo je do kraha njenog braka s britanskim poduzetnikom Charlesom Pearcom (47). Par se razišao nakon gotovo deset godina provedenih zajedno, od čega su četiri godine bili u braku. Tijekom zajedničkog života dobili su dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren.

