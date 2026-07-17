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NEOPISIVA LJUBAV /

Dok se Jakov Jozinović druži s lijepom Hrvaticom: Džejla Ramović pokazala voljenu osobu

Dok se Jakov Jozinović druži s lijepom Hrvaticom: Džejla Ramović pokazala voljenu osobu
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Foto: Elmedin Hajrovic/ATA Images/PIXS

Posljednjih dana regionalni mediji intenzivno pišu o mogućoj romansi između Džejle Ramović i Jakova Jozinovića. Unatoč brojnim nagađanjima, nijedno od njih dvoje nije komentiralo svoj odnos

17.7.2026.
13:05
Hot.hr
Elmedin Hajrovic/ATA Images/PIXS
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Bosanskohercegovačka pjevačica Džejla Ramović (24), koja je publiku osvojila moćnim glasom i pobjedom u glazbenom natjecanju "Zvezde Granda", posljednjih je dana u središtu pozornosti zbog sve glasnijih nagađanja o navodnoj vezi s mladim glazbenikom Jakovom Jozinovićem (20).

Iako se o šuškanjima nije javno oglašavala, Džejla je putem Instagram Storyja podijelila emotivnu objavu kojom je pokazala tko zauzima posebno mjesto u njezinu životu. Povod je bio 52. rođendan njezine majke Edite, kojoj je uputila dirljivu čestitku.

Dok se Jakov Jozinović druži s lijepom Hrvaticom: Džejla Ramović pokazala voljenu osobu
Foto: Instagram story

'Kraljica mog života'

Uz zajedničku fotografiju snimljenu u automobilu kratko je napisala: "Kraljica mog života", čime je raznježila brojne pratitelje.

Osim Džejle, Edita ima još dvije kćeri, Šejlu i Lejlu, a često privlači pažnju javnosti svojim mladolikim izgledom i vitkom linijom. Mnogi se iznenade kada doznaju da je upravo proslavila 52. rođendan.

Snimljen u društvu poznate Hrvatice

Podsjetimo, posljednjih dana regionalni mediji intenzivno pišu o mogućoj romansi između Džejle Ramović i Jakova Jozinovića. Unatoč brojnim nagađanjima, nijedno od njih dvoje nije komentiralo svoj odnos.

U međuvremenu je Jakov privukao dodatnu pažnju nakon što se pojavio na Ultra Europe festivalu u Splitu u društvu aktualne Miss Universe Hrvatske, Antee Mršić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Jakov (@jakov.jozinovic)

Na fotografijama koje su osvanule na društvenim mrežama njih dvoje nasmiješeno poziraju zagrljeni, dok je Antea s pratiteljima podijelila i dio festivalske atmosfere uz kratku poruku: "My first ever Ultra Europe."

I dok se nagađanja o odnosu Džejle i Jakova ne stišavaju, pjevačica je svojom posljednjom objavom pokazala da joj je obitelj i dalje na prvom mjestu te da posebne trenutke najradije dijeli upravo s najbližima.

Džejla RamovićJakov JozinovićMamaRođendan
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