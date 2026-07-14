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U jeku glasina o vezi s Jozinovićem, Džejla pobjegla u grad ljubavi: Evo s kim provodi vrijeme

U jeku glasina o vezi s Jozinovićem, Džejla pobjegla u grad ljubavi: Evo s kim provodi vrijeme
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Foto: PIXSELL

Pariška avantura događa se u vrijeme kad je Džejlin privatni život pod povećalom javnosti, ponajviše zbog sve glasnijih šuškanja o romantičnoj vezi s mladim hrvatskim pjevačem Jakovom Jozinovićem

14.7.2026.
9:40
Hot.hr
PIXSELL
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Mlada bosanskohercegovačka pjevačka zvijezda Džejla Ramović (24), pobjednica regionalno popularnog natjecanja "Zvezde Granda", posljednjih dana plijeni pažnju javnosti ne samo glazbom, već i objavama na društvenim mrežama. Svoje je pratitelje počastila nizom fotografija s luksuznog putovanja u Pariz, koje je u opisu jednostavno nazvala "ženskim izletom", otkrivši tako djelić glamurozne atmosfere Grada svjetlosti u društvu prijateljica.

 

Serija od deset fotografija savršeno dočarava esenciju modernog "girls tripa" u francuskoj prijestolnici. Džejla i njezino društvo pozirale su ispred izloga najprestižnijih modnih kuća poput Chanela i Fendija na Aveniji Montaigne, a nisu propustile ni gurmanska iskustva. Posebnu pažnju privukla je fotografija jelovnika iz legendarnog restorana Maxim's, mjesta koje je od kraja 19. stoljeća simbol pariške elegancije i okupljalište svjetske elite.

Slatki trenuci zabilježeni su i u slavnoj slastičarnici Ladurée, poznatoj po svojim šarenim makaronima, čime je zaokružena slika besprijekornog odmora. Naravno, neizostavan motiv bio je i Eiffelov toranj, koji se na slikama pojavljuje i u dnevnom i u noćnom, osvijetljenom izdanju.

Obožavatelji su objavu dočekali s oduševljenjem, a komentari poput "Džejla najljepša, kakav stajling, kakvo držanje", "Predivna" i "Koliko ljepote" preplavili su objavu, hvaleći njezin modni izričaj i pojavu.

Podsjetimo, pariška avantura događa se u vrijeme kad je Džejlin privatni život pod povećalom javnosti, ponajviše zbog sve glasnijih šuškanja o romantičnoj vezi s mladim hrvatskim pjevačem Jakovom Jozinovićem (20). Glasine je nedavno dodatno potaknula sama Džejla objavivši video na TikToku u kojem je koristila upravo njegovu pjesmu, što su mnogi protumačili kao jasan znak. Ulje na vatru dodala je i njezina iskusnija kolegica Milica Pavlović, koja je u jednom intervjuu izjavila kako je Džejla "sretna i ispunjena", dodatno rasplamsavši maštu obožavatelja.

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