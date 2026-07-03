Dr. House gledao utakmicu pa se naklonio hrvatskom kapetanu: 'Spektakl. Luka Modrić je div'

Britanski glumac Hugh Laurie, svjetski poznat po ulozi ciničnog Dr. Housea, iznenadio je svoje pratitelje objavom na društvenoj mreži X. U kratkoj, ali snažnoj poruci, odao je priznanje jednom od najvećih hrvatskih sportaša nakon dramatične utakmice Hrvatske protiv Portugala na Svjetskom prvenstvu.

'To je bio spektakl'

"To. Je bio spektakl. Luka Modrić je div", napisao je Laurie, koristeći engleski izraz "humdinger" koji označava nešto izvanredno i impresivno. Iako glumac nije precizirao o kojoj se utakmici radi, lavina komentara ispod njegove objave brzo je otkrila da je riječ o napetom srazu između Hrvatske i Portugala, koji je za Vatrene označio kraj natjecanja. Objava je odjeknula među ljubiteljima nogometa diljem svijeta, pokazujući kako sportske emocije ne poznaju granice.

That. Was a humdinger. Luka Modrić is a giant. — Hugh Laurie (@hughlaurie) July 3, 2026

Emotivan oproštaj kapetana

Komentari su bili ispunjeni nostalgijom i zahvalnošću za sve što je Modrić pružio na terenu, a glumčevo priznanje doživljeno je kao savršen sažetak osjećaja mnogih.

Navijači iz Hrvatske i cijelog svijeta pridružili su se pohvalama. Mnogi su zahvaljivali Laurieju na lijepim riječima, dok su drugi dijelili fotografije i video isječke s utakmice, prikazujući emotivne trenutke i Modrićeve majstorije. U komentarima su se mogle pronaći i duhovite opaske na račun njegove najpoznatije uloge, pa su neki u šali tražili "pomoć Dr. Housea" nakon tužnog poraza.