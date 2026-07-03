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BIVŠI ŠEF MAŽORETKINJA /

DORH podigao optužnicu protiv Šćurica, nikada više neće smjeti raditi s djecom?

DORH podigao optužnicu protiv Šćurica, nikada više neće smjeti raditi s djecom?
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kako je priopćio DORH, 55-godišnjeg okrivljenika tereti se da je kaznena djela počinio u Zagrebu u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. godine

3.7.2026.
19:19
Tajana Gvardiol
Marko Prpic/PIXSELL
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Podignuta je optužnica protiv Alena Šćurica zbog sumnje na kaznena djela povrede prava djeteta i spolnog uznemiravanja, a Općinsko kazneno državno odvjetništvo predložilo je da mu se izrekne doživotna sigurnosna mjera zabrane obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom.

Kako je priopćio DORH, 55-godišnjeg okrivljenika tereti se da je kaznena djela počinio u Zagrebu u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. godine. Iako u priopćenju nije naveden identitet optuženika, prema neslužbenim informacijama 24sata riječ je o Alenu Šćuricu, dugogodišnjem čelniku Zagrebačkih mažoretkinja.

Optužnica obuhvaća kaznena djela povrede prava djeteta iz članka 177. stavka 2. Kaznenog zakona te spolnog uznemiravanja iz članka 156. stavka 1. Kaznenog zakona. Uz kazneni progon, tužiteljstvo traži i najstrožu sigurnosnu mjeru - trajnu zabranu rada s djecom.

Kazneno prijavljen prošle godine

Šćuric je u središte javnosti dospio u ožujku prošle godine, kada ga je policija kazneno prijavila zbog ukupno 14 slučajeva spolnog uznemiravanja i povrede prava djeteta na štetu bivših mažoretkinja koje su u vrijeme navodnih događaja bile maloljetne. Nakon uhićenja nije mu određen istražni zatvor, već su mu izrečene mjere zabrane približavanja i kontaktiranja žrtava i svjedokinja.

Sud je tada procijenio da ne postoji opasnost od ponavljanja kaznenog djela jer je Šćuric napustio Zagrebačke mažoretkinje. Međutim, 7. lipnja ponovno je sudjelovao u postrojavanju mažoretkinja. Fotografirao je uzvanike, namještao ministre. Iako ga je snimatelj RTL-a Marko Pustišek snimio kako nadgleda nastup i fotografira mažoretkinje tijekom nastupa, Šćuric je tvrdio da s njima više nema nikakve veze. 

"Ja sam tu bio, pomogao Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, donio zastave i pomogao oko slikanja i to je jedini bio moj posao tu", kazao je Šćuric. Dodao je da ga je angažirala Hrvatska vatrogasna zajednica. Njegovi odvjetnici danas nisu bili dostupni za komentar, dok je sam Šćuric odbio komentirati podignutu optužnicu. O optužnici će u nastavku postupka odlučivati nadležni sud.

Alen šćuricMažoretkinjeOptužnica
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