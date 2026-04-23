Opet pretjerala s botoksom? Donatella Versace iznenadila javnost 'novim' izgledom

Opet pretjerala s botoksom? Donatella Versace iznenadila javnost 'novim' izgledom
Foto: WIktor Szymanowicz/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Film The Devil Wears Prada dobio je nastavak nakon gotovo 20 godina, a nova priča prati Andy Sachs u suvremenom medijskom okruženju, dok se Miranda Priestly suočava s krizom tiskanih medija

23.4.2026.
12:31
WIktor Szymanowicz/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
London je u srijedu postao središte svjetske mode i filma kada je na Leicester Squareu održana europska premijera filma The Devil Wears Prada 2 (Vrag nosi Pradu 2). Među brojnim uzvanicima posebno se istaknula legendarna dizajnerica Donatella Versace, koja je zablistala u elegantnoj crnoj haljini. 

Premijera je održana u kinima Cineworld Leicester Square i Vue West End, a crveni tepih pretvoren je u pravu modnu pistu. Versace, koja se u filmu pojavljuje i u cameo (kratko pojavljivanje) ulozi, bila je jedna od ključnih figura večeri, potvrđujući svoj status jedne od najutjecajnijih osoba u svijetu visoke mode. I dok mnogi komentiraju kako Donatella godinama nije bolje izgledala, drugi pišu kako je ponovno pretjerala s botoksom. 

Foto: Fred Duval/Zuma Press/Profimedia

Događaj je okupio i glavne zvijezde filma – Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt – koje su reprizirale svoje kultne uloge gotovo dva desetljeća nakon originala iz 2006. godine.

Posebnu pažnju izazvala je Anne Hathaway, koja je zablistala u upečatljivoj Versace haljini inspiriranoj tuxedo stilom, dodatno naglašavajući povezanost modne kuće Versace s filmskim projektom.

Foto: Julie Edwards/Avalon/Profimedia

Povratak kultne priče

Film The Devil Wears Prada dobio je nastavak nakon gotovo 20 godina, a nova priča prati Andy Sachs u suvremenom medijskom okruženju, dok se legendarna Miranda Priestly suočava s krizom tiskanih medija i digitalnom transformacijom industrije.

Režiju ponovno potpisuje David Frankel, dok scenarij dolazi iz pera Aline Brosh McKenna. Film donosi i nova poznata imena poput Kenneth Branagh i Lucy Liu. 

Donatella VersacePremijeraFilm
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
