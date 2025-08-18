Hrvatskoj voditeljici pukao film, odgovorila na optužbe da zarađuje na švercu: 'Neću dopustiti...'

Voditeljica Mirna Berend (59) javno je reagirala na komentar jedne pratiteljice koja je dovela u pitanje cijenu njezinih narukvica. Na društvenim mrežama Mirna je objavila da njezin ručni rad stoji 38 eura s dostavom, a tada joj je jedna korisnica poručila: “U Turskoj 150 TL, oko 3,5 eura. Vidjela sam prošli tjedan u Kumburgazu.”

Mirna na ovakve komentare uglavnom ne odgovara, ali ovaj put nije mogla prešutjeti. “Dajte, molim vas, možete mi prošvercati kamion nakita iz Turske pa da se obogatimo pola-pola. Kako mi to prije nije palo na pamet, ‘glupa voditeljica’. Često sam u Turskoj, ali nikada nisam kupila ništa za prodaju, samo par komada za sebe. A vi ste me ovim komentarom praktički optužili za šverc i prevaru svojih kupaca, što nikada ne bih napravila”, napisala je Berend.

Objasnila je da svaki komad nakita izrađuje sama, s puno pažnje i energije. “Svaka kuglica, svaka karika, svaka igla prolazi kroz moje ruke i moje misli dok ih nižem. Kristali i poludrago kamenje pamte energiju i šalju je dalje onima koji ih nose. Radim isključivo kada sam dobro i kada osjećam ljubav, jer u svaki komad utkala sam sebe. To ne može napraviti niti jedan stroj niti masovna proizvodnja”, poručila je. Naglasila je i da njezin nakit ne treba uspoređivati s industrijskom robom koja se proizvodi u teškim radnim uvjetima: “Sve što radim jest moje ruku djelo i djelo moje ljubavi. To ću braniti do posljednjeg daha.”

Podsjetimo, Mirna posljednjih godina živi povučeno u rodnoj Petrinji i posvećena je upravo svom brendu nakita. Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, nedavno je objavljeno da će se nakratko vratiti televiziji. Naime, 23. kolovoza u Šibeniku će voditi Festival dalmatinske šansone.

