Hrvatski glumac upozorio na infekciju: 'Marlija i mene je razvalilo, a oca unazadilo'

Glumac Marko Cindrić (42) na Facebooku je jučer podijelio neugodno iskustvo svoje obitelji i upozorio roditelje na impetigo, vrlo zaraznu bakterijsku infekciju kože koja se, kako navodi, ovog ljeta učestalije pojavljuje tijekom kupanja u moru.

"Marlija i mene je razvalilo, a mog oca stvarno opako unazadilo. Marli se tek uz antibiotik izvukao. Ja, kako treniram, očito sam negdje napravio neku ogrebotinu i na mene se ulovilo isto. Također sam završio na antibiotiku i imam rupu od dva centimetra u desnom kvadricepsu. Uopće nije bezopasna bakterija. Jede meso", napisao je Cindrić.

Čekaonice u Dalmaciji stalno se pune

Sada pristižu nove informacije o širenju zaraze, a dolaze iz bolnice u Splitu. Kako piše Dalmacija Danas, zbog brzog širenja zaraze čekaonice su ovih dana pune, a najviše su zaražena djeca. Dodatni poticaj širenju bolesti mogu dati i ljetni uvjeti, boravak na moru, kupanje te česta razmjena ručnika i drugih stvari na plaži, što infekciji olakšava prijenos s djeteta na dijete.

Dr.sc. Jasna Petrić Duvnjak, pedijatar pulmolog, ističe kako se infekcija najbolje može prepoznati prema krastama: "Jedino slatko koje vam se sigurno neće svidjeti ovo ljeto jesu slatke kraste, a to je Impetigo ili površna bakterijska infekcija kože. Ako je primijetite, pod jedan potrebno je maknuti krastu, prebrisavanje s gazom, zatim je potrebno tu ranicu očistiti s antiseptikom (naravno koji ne peče) i nakon toga staviti antibiotsku mast“, objasnila je.

„One se jako brzo šire, treba voditi računa o higijeni unutar kuće, među ostalim članovima, upotrebi ručnika, pranju ruku,... ako uz sve te mjere niste uspjeli riješiti problem javite se zadaljnje liječenje", savjetuje dr. Petrić Duvnjak.

U većini slučajeva nije opasno

Infekcija u većini slučajeva nije opasna, ali može dovesti do komplikacija, zbog čega je zaraženo dijete najbolje privremeno držati podalje od druge djece dok bolest ne prođe. U blažim slučajevima dovoljna je lokalna terapija, dok je kod jačih infekcija ponekad potrebna i antibiotska terapija na usta. Zato je pravodobno prepoznavanje važno, jer se uz odgovarajuće liječenje impetigo najčešće uspješno povlači bez posljedica. Više informacija možete pročitati OVDJE.