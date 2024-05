PLEMENIT ČIN / Marko Cindrić otrčao preko 40 km od Zagreba do Siska u humanitarne svrhe: 'Uživao sam u svakom metru'

Moj tata je najjači na svijetu je ono što većina djece misli za svoje očeve. A trogodišnji Pino za to ima i dokaz. Njegov je otac, poznati glumac Marko Cindrić, trčao od Zagreba do Siska, sedam i pol sati u komadu, i to da bi pomogao drugima. On i petnaest profesionalnih trkača krenuli su u četiri sata ujutro i na cilj stigli prije nego su očekivali. "Uživao sam u svakom metru putovanja", rekao je Marko. Više u prilogu reporterke Ružice Đukić.