Domaće zvijezde koje prije nastupa imaju zanimljive rituale: Gibonni viri iza zavjese?

Svaki izvođač, bilo da je riječ o pjevaču, glazbeniku ili sportašu, ima svoje načine kako se pripremiti za nastup ili natjecanje. Neki vole tišinu i meditaciju, drugi se povlače u svoj svijet, treći posežu za molitvom ili neobičnim ritualima koji im pomažu smiriti živce i prikupiti snagu, a hrvatska scena nije iznimka.

Gibonni

Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Jedan od najcjenjenijih hrvatskih glazbenika, Gibonni, ima vrlo poseban ritual. Prije nego što izađe na pozornicu, voli se sakriti iza zavjese i promatrati publiku koju ga očekuje. Kako je otkrio u intervjuu za Gloria.hr, taj trenutak tihe povezanosti i iščitavanja energije publike pomaže mu da se usredotoči i ulovi pravu atmosferu. Za njega je to vrsta senzora koji ga mentalno priprema za nastup i pomaže mu da osjeti kako publika diše.

Severina

Foto: Ziga Zivulovic Jr./f.a.bobo/f.a.

Severina je poznata po tome što se prije nastupa povlači u tišinu i posvećuje meditaciji. Njezina sklonost duhovnosti dodatno se ogleda u činjenici da je prisustvovala predavanju indijskog gurua Sri Sri Ravi Shankara u Zagrebu. Ovakvi rituali pomažu joj da ostane centrirana i da svaki nastup odradi s punom energijom i koncentracijom.

Nika Turković

Foto:

Najmlađa među njima, Nika Turković, otkrila je u jednom intervjuu da joj je kretanje ključni dio kreativnog procesa. Piše pjesme dok vozi ili hoda jer smatra da joj to otvara um i potiče inspiraciju. Prije samih nastupa, Nika radi vokalne vježbe kako bi se zagrijala i razgibala glas, a u jednom je intervjuu priznala i da zna popiti koju kap rakije za opuštanje. Njezin pristup je opušten, ali, čini se, vrlo učinkovit.

Luka Modrić

Luka Modrić, kapetan hrvatske reprezentacije i jedan od najboljih nogometaša svijeta, oduvijek je isticao koliko mu vjera znači. Prije velikih utakmica često se povlači u tišinu, gdje se moli. Poznato je da ljubi fotografije svoje obitelji i one s likom Isusa Krista i Blažene Djevice Marije, koje stavlja unutar štucni za potkoljenice.

Također, poznata je fotografija na kojoj ljubi krunicu prije finala Lige prvaka, što svjedoči o tome koliko snage mu daju obitelj i vjera.

Foto: Facebook

