Skandali koji su tresli Doru: Prozivke zbog trudnoće, plagijat, a jedan incident svi spominju

Dora se održava od ranih devedesetih i u teoriji bi trebala biti samo natjecanje za hrvatsku eurovizijsku pjesmu. U praksi? Godinama je to bila pozornica na kojoj se, uz refrene, pamte i nezaboravni ispadi, optužbe, povlačenja, tehnički kolapsi i situacije zbog kojih se publika još dugo poslije prepirala po komentarima.

Magazin: dva boda koja su odjeknula dvoranom

Dora 1995. ostala je u kolektivnom sjećanju po trenutku glasanja koji je zvučao kao šala, ali nije bio. Te godine pobjedu je odnijela poznata grupa Magazin s pjesmom 'Nostalgija'. Pjevačica poznate grupe tada je bila Danijela Martinović, a 'Nostalgiju' je pjevala s Lidijom Horvat Dunjko. No, prilikom čitanja bodova šesteročlanog žirija iz Splita, nastao je kaos.

Kad je došao red na žiri iz Splita, pjesma je dobila samo dva boda, iako je riječ o bendu koji je upravo iz Splita i ondje imao ogromnu bazu publike. Reakcija u dvorani bila je glasna: smijeh, nevjerica, komentari, a taj “hladan tuš” prepričava se i danas kao jedna od najbizarnijih scena u dorovskoj povijesti.

U isto vrijeme godinama su kružile i priče da je te 1995. bilo “muljanja” i namještanja pobjednika, Dora je tada već dobivala taj epitet natjecanja gdje se ne analizira samo pjesma, nego i “tko stoji iza koga”.

Požar na pozornici u Opatiji

Ako postoji incident koji svi spominju, to je požar na Dori 1996. u Opatiji. Upravo u trenutku proglašenja pobjednice Maje Blagdan i njezine pjesme “Sveta ljubav”, pirotehnika/prskalice zapalile su dio scenografije. U prijenosu se vidio dim, čuli su se povici i uzbuna, a onda i ono najčudnije: program se pokušao nastaviti kao da se ne događa ništa dramatično. Srećom, nije bilo ozlijeđenih, ali snimke tog trenutka i danas kruže kao “najluđi dorovski video”.

Foto:

Doris pobijedila, a čestitke izostale: 'Nisu joj htjeli ni pružiti ruku'

Pobjeda Doris Dragović s “Marijom Magdalenom” 1999. trebala je biti trijumfalna večer, a pretvorila se u priču o estradnim odnosima. Domaći mediji tada su prenosili kako joj dio konkurencije nije htio čestitati, čak ni pružiti ruku.

Usto, na Eurosongu iste godine pojavio se i dodatni rep: kasnije se često spominjalo da je nastup bio problematičan zbog pravila o vokalima (priče o nasnimljenim vokalima i pravilima Eurovizije i danas se vežu uz tu godinu).

Foto:

Foto:

Vanna u devetom mjesecu trudnoće i rečenica koja je šokirala javnost

Kad je Vanna pobijedila 2001. s “Strunama ljubavi”, trebala je to biti “feel-good” priča. Ali dio scene i publike okrenuo je ploču i krenule su teške priče: da je pobjeda “pogurana” jer je pjevačica bila u devetom mjesecu trudnoće, da je “slatka priča prodana publici” i da je natjecanje bilo sve samo ne neutralno.

Nakon Eurosonga, priča se dodatno zapalila zbog izjave Tončija Huljića: “Da je Vanna rodila na pozornici, pobijedili bismo” izjava koja je mnogima bila previše, a drugima “tipično Huljić”.

'Moja štikla': haljina, 'turbofolk' etiketa i rasprava koja nije stala tjednima

Dora 2006., nakon pobjede Severine s “Mojom štiklom”, dio publike i komentatora napadao je nastup zbog imidža, stylinga i “granice ukusa”, a pjesma je dobila etikete poput “turbofolka” i “poskočice”.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Diskvalifikacija u zadnji čas: Dino Dvornik i 'Milina'

Jedna od najdramatičnijih diskvalifikacija dogodila se 2008., kad je pjesma “Milina” Dine Dvornika i Željka Banića maknuta neposredno prije finala. U javnost su izlazila objašnjenja o probama i organizaciji, a Dvornik je, u svom stilu, cijelu situaciju dodatno zapalio komentarima.

'Šaljemo plagijat!': Feminnem pod paljbom odmah nakon pobjede

Nakon pobjede Feminnema s pjesmom “Lako je sve” 2010., umjesto euforije krenula je drama: dio publike i komentatora tvrdio je da pjesma previše podsjeća na druge stvari, pojavile su se optužbe o plagijatu i rasprave su se prelile na medije.

Foto: Slavko Midzor/pixsell

Rezerva postala favorit: Baby Lasagna kao 'plot twist godine'

Dora 2024. dobila je priču kakvu bi scenaristi potpisali. Baby Lasagna u startu nije bio u glavnoj postavi, nego je upao kao zamjena nakon odustajanja Zsa Zse. A onda je uslijedio totalni preokret, pjesma je eksplodirala, publika se zalijepila, internet brujao i od “rezerve” je nastao čovjek koji je ispisao povijest hrvatskog plasmana.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Diskvalifikacija Natalie Balmix i 'pravila su pravila'

Nedavno najeksponiranija diskvalifikacija bila je ona Natalie Balmix, trebala je nastupiti s pjesmom 'Život ide dalje (Žigica)'. Iako je pjesma prošla natječaj i bila odabrana od strane stručnog žirija, njezina konačna verzija, koju je Natalie predala 5. siječnja, doživjela je značajne izmjene. Glazba i tekst pjesme promijenjeni su više od 50 posto u odnosu na originalnu prijavu.