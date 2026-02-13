Nema kraja drami u 'slučaju kaciga' na ZOI-ju: Evo što kaže CAS

Međunarodna sportska arbitraža (CAS) odbacila je žalbu ukrajinskog skeletonaša Vladislava Heraskeviča koji je tražio ponovno uvrštavanje među sudionike Zimskih olimpijskih igara koje upravo traju u Milanu i Cortini d'Ampezzo.

Heraskevič je u četvrtak diskvalificiran zbog nošenja "kacige sjećanja" na kojoj je imao crno-bijele fotografije ukrajinskih sportaša ubijenih tijekom ruske invazije, što je komisija Međunarodnog bob i skeleton saveza procijenila kao kršenje političke neutralnosti.

Nakon osmosatnog saslušanja u petak, CAS je potvrdio odluku komisije i odbacio Heraskevičevu žalbu.

"Ad hoc skupina CAS-a odbacila je zahtjev na osnovu toga što je sloboda izražavanja zagarantirana na Olimpijskim igrama, ali ne i na samom borilištu što je sveto pravilo", izjavio je glavni tajnik CAS-a Matthieu Reeb.

Podjsećamo, Heraskevič je unatoč izričitoj zabrani Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), inzistirao na nastupu s kacigom na kojoj su fotografije 24 ukrajinska sportaša ubijena u ruskoj invaziji na njegovu zemlju.

Ukrajinac je ponedjeljak na treningu nosio "kacigu sjećanja", MOO mu je potom zabranio nošenje kacige zbog pravila kojim se zabranjuju bilo kakve političke izjave na borilištima.

No, Heraskevič nije želio odustati i sve je završilo njegovom diskvalifikacijom.

"Diskvalificiran je," rekao je glasnogovornik Ukrajinskog olimpijskog odbora nakon što je MOO ponudio Heraskeviču mogućnost nošenja crne trake na ruci umjesto kacige.

Da li je ovo kraj "slučaja kacige", tek ćemo vidjeti.

