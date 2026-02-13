FREEMAIL
STRVA U PARIZU /

Muškarac naoružan nožem pokušao napasti policajca: Ranjen je s nekoliko metaka

Muškarac naoružan nožem pokušao napasti policajca: Ranjen je s nekoliko metaka
Foto: Guillaume Baptiste/afp/profimedia

Policajci su bili kod slavoluka, spomenika u središnjem dijelu Pariza kod Elizejskih poljana

13.2.2026.
20:13
Hina
Guillaume Baptiste/afp/profimedia
Muškarac naoružan nožem, koji je pokušao napasti policajca kod Slavoluka pobjede u Parizu, ranjen je s nekoliko metaka koje je na njega ispalio drugi pripadnik snaga sigurnosti, piše agencija France presse, navodeći policijski izvor.

Muškarac je prevezen u bolnicu, dodao je isti izvor, pojasnivši da su policajci bili kod slavoluka, spomenika u središnjem dijelu Pariza kod Elizejskih poljana, na ceremoniji paljenja baklje na grobu neznanog junaka.

Nacionalno tužiteljstvo za borbu protiv terorizma objavilo je da preuzima slučaj.

