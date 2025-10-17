Darko Lazić napokon priznao pravu istinu o teškoj nesreći: 'Neću lagati, popio sam'

Pjevač Darko Lazić (33) oglasio se povodom prometne nesreće koja se nedavno dogodila u blizini Beogradske arene, a u kojoj su ozlijeđeni on i njegova supruga Katarina. U emisiji „Scena“ priznao je kako je konzumirao alkohol prije nesreće, ali tvrdi da nije bio jako pijan.

„Neću lagati – popio sam. Na snimci se vidi kako točim energetsko piće jer sam se želio našaliti s Kaćom i vidjeti njezinu reakciju. Kasnije sam popio nekoliko pića, ali ne mogu reći da sam pretjerao. Čekam rezultate liječničkog nalaza. Mislim da piše da sam imao oko 1.90 promila alkohola u krvi – što je kao da sam popio dvije boce, a to mi se čini nemogućim. Nisam toliko popio“, rekao je Lazić.

Tvrdi da nije ni pročitao nalaze

Na pitanje novinara što točno piše u nalazu kojim je mahao nakon nesreće, Darko je odgovorio da ga nije ni pročitao: „Bio sam ljut na sebe. Sve mi je napokon krenulo kako treba – i pjesme, i karijera, i život – i onda se dogodi ovakva glupa situacija u kojoj smo Kaća i ja mogli ozbiljno stradati. Bio sam tužan i utučen.“

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Njegova kuma, pjevačica Andreana Čekić, također se oglasila i izjavila da bi mu pjevala ispraćaj ako završi u zatvoru. Darko je na to komentirao: „To je lijepo i ljudski s njezine strane. Andreana je rekla da bi mi pjevala ispraćaj za zatvor. Ako do toga dođe – zakon vrijedi za sve, pa tako i za mene. Ne odlučujem ja, nego sud. Kako bude, tako će biti.“

Podsjetimo, nesreća se dogodila 2. listopada, a izazvala je veliku pažnju u medijima.

POGLEDAJTE VIDEO: Vaso je kralj! Hit-izjavom nasmijao cijelu regiju, ovo može samo on