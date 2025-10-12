Darko Lazić zagrlio Halidovu sliku, pogledajte trenutak kad je u masi zapjevao i zaplakao

Nakon kratke, ali teške borbe s opakom bolešću, legendarni pjevač Halid Bešlić preminuo je 7. listopada. Vijest o njegovoj smrti potresla je cijeli svijet.

U Švicarskoj je organizirano okupljanje u Halidovu čast. Pjevač Darko Lazić, koji se ondje trenutačno nalazi, na svom Instagram profilu podijelio je emotivne snimke s događaja. Na jednoj od njih vidi se kako, držeći Halidovu fotografiju na prsima, zapjevao jedan od Halidovih bezvremenskih hitova, gomila je prihvatila i pratila ga u stih Video možete pogledati OVDJE.

I Srbija je plakala

Oproštaji su se nastavili diljem regije. U Beogradu se velik broj građana okupio na Skadarliji, gdje su se čule pjesme "Vraćam se majci u Bosnu", "Miljacka", "Romanija", "Neću, neću dijamante" i mnoge druge. Emotivna atmosfera obilježila je večer, a na jednom transparentu pisalo je: "Spojio si svijet."

I Novi Sad je odao počast Halidu Bešliću. Ljudi su se spontano okupili, paleći svijeće i pjevajući njegove pjesme.

