FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SEKSI JE ENERGIJA' /

Sjećate li se zavodljive Daisy iz 'Baywatcha'? Pogledajte kako s 59 godina izgleda u badiću

Sjećate li se zavodljive Daisy iz 'Baywatcha'? Pogledajte kako s 59 godina izgleda u badiću
×
Foto: SBM/PictureLux/Profimedia

Dok njezin suprug, glazbenik Richard Marx, obilazi Australiju u sklopu svoje turneje, Fuentes koristi vrijeme za uživanje u prirodnim ljepotama kontinenta

23.4.2026.
15:36
Hot.hr
VOYO logo
VOYO logo

Kubansko-američka voditeljica, model i poduzetnica Daisy Fuentes (59), koja se svojedobno proslavila i u hitu 'Baywatch', ovih je dana zamijenila kalifornijsko sunce onim australskim. Dok njezin suprug, glazbenik Richard Marx, obilazi Australiju u sklopu svoje turneje, Fuentes koristi vrijeme za uživanje u prirodnim ljepotama kontinenta, dijeleći s pratiteljima ne samo predivne prizore, već i snažnu poruku o samoprihvaćanju.

Niz fotografija i videa prikazuje 59-godišnju Fuentes kako pozira u elegantnom crnom kupaćem kostimu na prepoznatljivim stijenama koje krase obalu Sydneyja. I dok su prizori tirkiznog oceana i pješčanih plaža sami po sebi impresivni, ono što je privuklo najviše pažnje jest rukom ispisana poruka na jednom od slajdova: "Seksi je energija, a ne tip tijela."

Ova rečenica savršeno se uklapa u njezin opis objave, u kojem piše: "Najbolje se osjećam okružena vodom i prirodom. Ocean ima način da sve vrati na svoje mjesto. Nema ničega poput ovakve uzemljujuće energije."

Oduševila pratitelje

Njezina poruka oduševila je i brojne obožavatelja u komentarima. "Obožavam poruku 'seksi je energija, a ne tip tijela'. Stvarno sam to trebala danas vidjeti. Hvala ti", napisala je jedna korisnica. Podršku su joj iskazale i poznate prijateljice, poput glumice Jennie Garth koja je komentirala: "Ljepota iznutra i izvana", te Heather Dubrow koja je dodala: "Zapanjujuća si!"

Njezin boravak u Australiji nije slučajan. Dolazi u vrijeme dok njezin suprug Richard Marx održava koncerte diljem zemlje. Čini se da je Daisy iskoristila priliku za istraživanje jedinstvenih australskih krajolika, uključujući i oceanske bazene - umjetne bazene uklesane u stijene uz more, koji su postali simbolom australske obalne kulture.

 

 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike