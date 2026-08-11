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OKRUNILI LJUBAV /

Konačno rekli 'da': Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez objavili prvu fotografiju s vjenčanja

Konačno rekli 'da': Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez objavili prvu fotografiju s vjenčanja
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Slavni par potvrdio je sretne vijesti intimnom fotografijom vjenčanog prstenja na Instagramu

11.8.2026.
22:09
Hot.hr
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Jedan od najvećih nogometaša svih vremena, Cristiano Ronaldo (41), i njegova dugogodišnja partnerica Georgina Rodríguez (32) su se vjenčali. Nakon višetjednih medijskih nagađanja, par je sretnu vijest potvrdio jednostavnom objavom na Instagramu, koja je brzo privukla pažnju njihovih obožavatelja diljem svijeta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Fotografiju koja prikazuje njihove ruke s vjenčanim prstenjem danas su oboje objavili na svojim Instagram profilima. 

Objava je brzo prikupila milijune lajkova i komentara, pokazujući utjecaj slavnog nogometaša na obožavatelje diljem svijeta. „Tako sam sretan zbog vas, Cristiano i Georgina", "Želimo vam najljepši bračni život", samo su neke od brojnih poruka. Jednostavnost objave u suprotnosti je s njihovim javnim životom, čime je naglašena intimna priroda događaja.

Intimna ceremonija nakon tjedana nagađanja

Ova objava potvrdila je vjenčanje nakon tjedana medijskih nagađanja. Iako su neki mediji pogrešno izvještavali da će se vjenčanje održati 8. kolovoza na Madeiri, par je svoje planove sačuvao u tajnosti. Kako prenose svjetski mediji, Cristiano i Georgina vjenčali su se na privatnoj civilnoj ceremoniji u Cascaisu u Portugalu.

Svečanosti su prisustvovali članovi najuže obitelji i njihovo petero djece: Cristiano Jr., blizanci Eva i Mateo, Alana Martina i Bella Esmeralda. Njihova veza započela je 2016. godine, a zaruke su uslijedile u kolovozu 2025.

Vjenčanje dolazi nedugo nakon što je Ronaldo s 41 godinom nastupio na svom šestom Svjetskom prvenstvu, a očekuje se da će se nogometaš u rujnu pridružiti reprezentaciji u utakmicama Lige nacija, no nagađa se i o njegovom mogućem oproštaju od nacionalnog dresa.

Cristiano RonaldoGeorgina RodríguezVjenčanje
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