Buba Corelli platio ogromnu cifru za svoju slobodu: Umjesto zatvora nastavlja s karijerom

Reper Amar Hodžić (37), poznatiji kao Buba Corelli, izbjegao je odlazak u zatvor nakon što je novčano podmirio kaznu, a bio je osuđen zbog utaje poreza, potvrđeno je iz Vrhovnog suda FBiH, doznaje Klix.ba.

Dodaje i da je Hodžić Vrhovnom sudu FBiH uplatio približno 12.270 eura kao zamjenu za zatvorsku kaznu od osam mjeseci na koju je bio osuđen zbog utaje poreza.

"Što se tiče poreznog duga prema državi, to je u cijelosti isplaćeno. Što se zatvorske kazne tiče, u skladu sa zakonom iskorišteno je pravo da se zatvorska kazna pretvori u novčanu, i to je učinjeno", rekao je njegov odvjetnik Sead Zijadić za Klix.ba.

Za utaju poreza platio kaznu od 60.000 eura

Spomenuti portal piše kako je Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda FBiH (POSKOK) ranije objavilo da je reper priznao krivnju za utaju poreza te da je iznos od oko 59.120 eura uplatio na račun Porezne uprave.

"Optuženi se tereti da je u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. ožujka 2022. godine, kao porezni obveznik, svjesno i s namjerom izbjegavao plaćanje davanja propisanih poreznim zakonodavstvom FBiH te doprinosa za socijalno osiguranje, ne dostavljajući tražene podatke o svojim oporezivim prihodima", priopćilo je ranije Federalno tužiteljstvo FBiH, a prenosi Klix.ba.

Ranije imao problema sa zakonom

Naveli su da je, postupajući protivno zakonu i izbjegavajući uplatu poreza na dohodak i doprinosa za zdravstvo na sredstva primljena iz inozemstva, Hodžić u navedenom razdoblju stekao nezakonitu imovinsku korist te oštetio budžet i izvanbudžetske fondove Federacije BiH za ukupno 600 eura.

Portal piše i da mu je cijela imovinska korist stečena kaznenim djelom oduzeta. Hodžić je ranije već imao problema sa zakonom. Buba Corelli je 2019. godine osuđen na godinu dana zatvora zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, a prije četiri godine bio je u pritvoru zbog istih optužbi.

"Točno je, ali žalba neće biti iskorištena jer je sklopljen sporazum o priznanju krivnje. Radi se o predmetu iz 2014/2015. godine, starom predmetu", rekao je tada Bubin odvjetnik.

