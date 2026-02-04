FREEMAIL
POZNATO ZBOG ČEGA /

Osuđen je glazbenik Buba Corelli

Osuđen je glazbenik Buba Corelli
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Nakon priznanja oduzeta mu je imovina koju je stekao kaznenim djelom

4.2.2026.
14:57
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Bosanskohercegovački reper Buba Corelli (36) priznao je krivnju za kazneno djelo utaje poreza te je uplatio 115.642 konvertibilne marke (oko 57.000 eura) na račun Porezne uprave Federacije BiH, objavio je srpski portal Telegraf.rs.

Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio je optužnicu Posebnog odjela Federalnog tužiteljstva i prihvatio sporazum o priznanju krivnje protiv Amara Hodžića, javnosti poznatijeg pod umjetničkim imenom Buba Corelli. Prema navodima medija, tereti ga se da je u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. ožujka 2022. godine, kao porezni obveznik, svjesno i s namjerom izbjegavao plaćanje poreznih obveza, piše spomenuti portal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kako se navodi u optužnici, reper nije prijavljivao ostvarene oporezive prihode, uključujući novčana sredstva primljena iz inozemstva, čime je izbjegao plaćanje poreza na dohodak te doprinosa za zdravstveno i socijalno osiguranje. Na taj je način, protivno važećim zakonskim propisima, stekao protupravnu imovinsku korist i oštetio proračun te izvanproračunske fondove Federacije BiH u ukupnom iznosu od oko 57.000 eura. 

Sud je utvrdio da je time počinio kazneno djelo utaje poreza iz članka 273. stavka 1. Kaznenog zakona Federacije BiH, u vezi s člankom 55. istog zakona. Nezakonito stečena imovinska korist u potpunosti je oduzeta, a Hodžić je, kao porezni obveznik, u cijelosti podmirio glavni porezni dug.

