Bruce Springsteen opet žestoko udario po Trumpu: 'Administracija nam je brod luđaka'

U najnovijem poglavlju jedne od najžešćih javnih svađa u suvremenoj Americi, legendarni glazbenik Bruce Springsteen ponudio je svoju definiciju domoljublja, izravno se suprotstavljajući narativu predsjednika Donalda Trumpa. U specijalnoj emisiji PBS-a, Bruce Springsteen: Finding America in Song", The Boss nije samo govorio o glazbi, već je i ocrtao svoju viziju Amerike, nazvavši trenutačnu administraciju "brodom luđaka". Njegove riječi nisu samo odjeknule glazbenom scenom, već su dolile ulje na vatru dugogodišnjeg animoziteta koji prerasta u borbu za dušu nacije, sukob dva potpuno različita poimanja što znači biti Amerikanac.

Kritički patriotizam kao čin otpora

Emisija je snimljena povodom 250. obljetnice Sjedinjenih Američkih Država te i povodom otvaranja novog Centra za američku glazbu Brucea Springsteena na Sveučilištu Monmouth u New Jerseyju. Iako je centar posvećen i njegovoj ostavštini, Springsteen je inzistirao da to bude mjesto koje priča širu priču o američkoj glazbi, u kojoj je on tek "mala karika u velikom lancu". Upravo u tom kontekstu, govoreći o svojoj ulozi kroničara američke stvarnosti, iznio je stav koji je odjeknuo Amerikom.

"Vjerujem u kritički patriotizam. Vjerujem da je to definicija patriota", rekao je Springsteen. "Toliko volite svoju zemlju da ste voljni jasno je sagledati, prepoznati njezine greške, poticati je da bude bolje mjesto i vjerovati da u srcu nosite zemlju koja čeka."

Ova izjava bila je uvod u izravnu kritiku vlasti. "Nalazimo se u vrlo opasnom trenutku", nastavio je, "Naša demokracija je ugrožena. Ustav je ugrožen. Imamo administraciju koja je, po mom skromnom mišljenju, brod luđaka." Iako je dodao kako ostaje "realistično optimističan" u pogledu budućnosti zemlje, poruka je bila nedvosmislena i samo je nastavak sage o sukobu koji traje već gotovo desetljeće.

Kronologija sukoba: Od 'morona' do 'osušene šljive'

Netrpeljivost između predsjednika i slavnog pjevača nije novijeg datuma. Još 2016. godine, Springsteen je u intervjuu za Rolling Stone Trumpa nazvao "moronom" čije ideje predstavljaju "tragediju za našu demokraciju". Kasnije iste godine, za britanski Channel 4, opisao ga je kao "flagrantnog, toksičnog narcisa" bez osjećaja za pristojnost i odgovornost.

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Nakon Trumpove pobjede, kritike su postale još oštrije. Springsteen je 2017. osudio takozvanu "zabranu ulaska muslimanima", a zatim je s rokerom Joeom Grusheckyjem snimio prosvjednu pjesmu "That’s What Makes Us Great" s jasnom porukom: "Nemoj mi se hvaliti da nikad nisi pročitao knjigu, nikad nisam vjerovao prevarantu i njegovim lopovima."

Predsjednik Trump dugo je ignorirao kritike, no na jednom od svojih skupova u Minneapolisu 2019. godine konačno je uzvratio, podrugljivo rekavši kako za pobjedu 2016. nije trebao "malog Brucea Springsteena". To je bio početak Trumpove ofenzive putem društvenih mreža. Tijekom svog drugog mandata, nakon što je Springsteen na koncertu u Manchesteru 2025. njegovu administraciju nazvao "korumpiranom, nesposobnom i izdajničkom", Trump je na mreži Truth Social eksplodirao.

Nazvao ga je "lošim i vrlo dosadnim pjevačem, koji izgleda kao osušena šljiva koja je jako patila od rada stvarno lošeg plastičnog kirurga" te ga optužio za "neizlječiv slučaj sindroma Trumpovog poremećaja". Uslijedili su pozivi na bojkot njegovih koncerata, koje je Trump nazvao "precjenjenima" i "dosadnima". U jednoj od objava, pjevača je nazvao "nametljivim, odvratnim KRETENOM", a čak je sugerirao i pokretanje istrage o tome jesu li Springsteenovi nastupi za kampanju Kamale Harris predstavljali ilegalnu donaciju.

Zanimljivo je da Springsteen priznaje kako se na njegovim koncertima nalazi publika cijelog političkog spektra.

"Sviđa mi se to. Volim veliki šator", rekao je u PBS specijalu, ne odstupajući od svojih uvjerenja. On ne brine o gubitku dijela publike.

"Moj posao je vrlo jednostavan: radim što želim, govorim što želim, a onda ljudi mogu reći što žele o tome. To su pravila moje igre", izjavio je ranije.

Njegova misija, kako je sam opisuje, jest posao s "srcima i umovima", uvjerenje da kultura oblikuje naciju i njezinu politiku. Zbog toga osjeća "kulturnu obvezu" govoriti, bez obzira na posljedice.