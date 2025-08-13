Baranja kao Rio de Janeiro: Gipke pjesačice hipnotizirale publiku

U čarobnoj atmosferi otvorenog prostora, Slama festival je i ove godine bio poziv svima koji žele stvarati, igrati se, istraživati ili jednostavno – biti. Vrhunac večeri dogodio se kada je tradicionalno zapaljena monumentalna skulptura od slame.

Uz vatru je nastupio plesni ansambl PS SHINE, izvodeći moćan performans – ritual oslobađanja forme i povratka bitnome.

Donosimo vam fotogaleriju predivnih žena koje su svojim osmijehom, energijom i umjetničkim izričajem dodatno ugrijale atmosferu ovog nezaboravnog finala festivala.