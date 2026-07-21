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UZVRATIO HEJTERIMA /

Boris Rogoznica: 'Hvala svima koji ste se zabrinuli oko moje bivše žene i sadašnje djevojke'

Boris Rogoznica: 'Hvala svima koji ste se zabrinuli oko moje bivše žene i sadašnje djevojke'
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Val kritika pokrenuo je video u kojem se Rogoznica snimao tijekom brze vožnje gliserom

21.7.2026.
13:17
Hot.hr
Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Glazbenik Boris Rogoznica oglasio se na društvenim mrežama nakon što je njegova objava izazvala brojne reakcije pratitelja. Naime, video u kojem upravlja gliserom potaknuo je raspravu, a mnogi su ga optužili za neodgovorno ponašanje.

Nakon više od 200 komentara ispod sporne objave, Rogoznica je odlučio odgovoriti kritičarima, i to u svom prepoznatljivom, ironičnom stilu.

 

'Možete odahnuti'

"Dragi moji fejsići, hvala svima koji ste se zabrinuli oko broda, mog tate, bivše žene, sadašnje djevojke, djece i općenito mog životnog puta. Evo, sretno sam stigao na kopno pa možete odahnuti i slobodno se ponovno ići kupati. More je sigurno. Za one koji ne znaju o čemu pričam, neka pogledaju prethodnu objavu s 200+ komentara odbjeglih sa psihijatrijskog odjela. Ispecite veliku porciju kokica, upalite radio i uživajte u čitanju kao što sam i ja u odgovaranju na komentare", napisao je uz galeriju fotografija na kojima s djevojkom uživa na gliseru.

 

Spominjali mu bivšu suprugu

Podsjetimo, val kritika pokrenuo je video u kojem se Rogoznica snima tijekom vožnje gliserom uz kratki opis: "Danas ćemo ovako". Dio pratitelja smatrao je da je neprimjereno snimati se tijekom brze vožnje, upozoravajući na sigurnost na moru. U komentarima su pojedini korisnici spominjali i njegov privatni život, uključujući bivšu suprugu Doris Pinčić Guberović.

Glazbenik je na brojne komentare odgovarao, a novom objavom jasno je dao do znanja da ga negativne reakcije nisu previše uznemirile te da cijelu situaciju promatra s dozom humora.

Boris Rogoznica i Doris Pinčić bili su u braku od 2013. do 2020. godine, a zajedno imaju dvoje djece, sina Donata i kćer Gitu. Nakon razvoda, Doris je u studenom 2022. godine uplovila u brak s menadžerom Davorom Guberovićem, s kojim je u rujnu 2023. dobila kćer Divnu.

Boris Rogoznica
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