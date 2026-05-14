Bivša supruga Raleta Ratkovića o drami s Anom Nikolić: 'Moj sin ju je izbacio i zvao policiju'

Bivša supruga skladatelja Gorana Ratkovića Raleta (57) Slavica Coka Ratković godinama je izbjegavala medije i nikada javno nije govorila o odnosu s njime. Kako tvrdi za Kurir, namjerno se držala podalje od javnosti, a i sam Rale bio je uvjeren da o njihovom odnosu nikada neće progovoriti.

Njezin sin izbacio Anu iz stana

Ipak, situacija se promijenila kada je dala intervju za koji je, kaže, znala da će izazvati veliku pažnju, nakon čega je u njezinom privatnom životu nastao potpuni kaos. Posebno je odjeknula priča o navodnom sukobu s Raletovom sadašnjom partnericom, pjevačicom Anom Nikolić. Coka u emisiji “Stars specijal” na Kurir televiziji tvrdi da je Ana, dok je ona bila u bolnici, došla u njezin stan kako bi razgovarala s njezinom majkom, koja ima 80 godina.

"Ne želim spominjati svoju djecu jer njima ovo ne treba. Kada sam doživjela infarkt, moja su djeca htjela da baka bude s njima u Beogradu pa je došla k njima. Moja majka ima 80 godina. Dok je ona bila tamo, Ana je došla nešto raspraviti s njom. Ušla je u stan i krenula ravno prema sobi u kojoj je bila moja majka. Moj sin ju je pitao: ‘Kamo si krenula?’, a ona mu je rekla da ne traži njega nego moju majku. Tada ju je moj sin primio za obje ruke, izbacio iz stana i pozvao policiju.”, kazala je.

"Neću više biti žrtva"

Slavica je otvoreno govorila o bivšem braku, navodnim prevarama i odnosu s Anom Nikolić. Ispričala je kako je pjevačicu u početku doživljavala pozitivno.

“Činilo mi se da su lijep par i govorila sam mu da je dobro što je s njom”, rekla je Coka, dodajući da je kasnije, radi tog incidenta ipak odlučila tužiti Anu Nikolić. Priznala je i da je prvi intervju dala namjerno kako bi izazvala reakcije jer joj je, kako kaže, privatna situacija postala nepodnošljiva.

“Rale je mislio da nikada neću izaći u medije, pa sam mu pokazala da hoću”, izjavila je. Naglasila je i da više zamjera bivšem suprugu nego Ani Nikolić: “Raletu bih samo poručila da dobro pazi što i kako dalje. Neću više biti žrtva. Možda sam to dosad bila, ali više neću. Ja sam Pandorina kutija i ako se otvorim, neće biti dobro. On je sve ono što ljudi nikada ne bi pretpostavili o njemu. Toliko mi je puta zabio nož u leđa. Sve vrijeme šutim i trpim, a od njega nisam imala ništa. Dok smo bili u braku, samo sam dva puta bila na moru, možda zvuči smiješno, ali tako je. Njegov hobi je skupljanje pjevačica, a to puno košta. Skup je to hobi. Rale voli svoju djecu, ali nikada s njima nije imao odnos kakav ima s Aninom kćeri. I taj odnos s njezinom kćeri ima svoju pozadinu. To je njegova manipulacija. On manipulira svima. Ja Raleta poznajem najbolje”, rekla je Coka.

Prevare u braku

Vjenčali su se 1991. godine pa se preselili u Beograd. Ipak, ljubav nije potrajala.

"Prve dvije-tri godine sve je bilo odlično, ali kasnije je postalo jako teško. Nismo imali novca jer treba vremena da karijera počne donositi zaradu. Mogu reći da smo tada bili siromašni. A kako je dolazio novac, tako se i on mijenjao. A ljubav? Bila sam jako mlada. Ne znam je li to uopće bila ljubav. Mislim da je ovo sada njegova prava ljubav s Anom.”, kazala je Slavica Ratković.

“Po prirodi nisam ljubomorna žena. Uopće nisam primjećivala da me vara. Kasnije sam čula priče da je bilo raznih pjevačica, ali mene to nije povrijedilo. Nisam ni vjerovala kada su mi to govorili. Nisam se družila s pjevačicama jer imam svoj svijet. Naravno da sam ih svakodnevno susretala, ali u studio sam dolazila samo kada mi je nešto trebalo ili kada sam trebala nešto donijeti ili uzeti. Nikada nisam bila tip žene koja sjedi u studiju svog muža i komentira ili pregovara, kao što to često rade supruge skladatelja, aranžera i producenata. Nisam takva. Pustila sam ga da radi svoj posao. Nisam bila ljubomorna i nisam ni pomišljala da bi me mogao prevariti. Bila sam jako mlada. Zašto bi me prevario? Rodila sam mu dvoje djece i bila sam dobra supruga. Očito ima neki kompleks i voli pjevačice. Baš voli pjevačice”, rekla je.