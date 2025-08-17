Bivša misica Ksenia (30) poginula nakon što joj je na auto naletio los

Ruska manekenka i bivša misica Ksenia Alexandrova preminula je u dobi od 30 godina od posljedica teške prometne nesreće.

Nesreća se dogodila u Tverskoj oblasti kada je los izletio pred automobil u kojem se Ksenija vozila sa suprugom. Životinja je udarila u vjetrobransko staklo, a Aleksandrova, koja je bila na suvozačkom mjestu, zadobila je teške ozljede mozga. Nakon više tjedana borbe u bolnici u Moskvi, preminula je.

Njezin suprug, koji je upravljao vozilom, rekao je da se sve dogodilo u sekundi i da nije stigao reagirati. Dodao je kako je Ksenija odmah nakon udara ostala bez svijesti. Par se vjenčao samo četiri mjeseca prije tragedije.

Aleksandrova je bila poznata manekenka i sudjelovala je na izboru za Miss Universe 2017., gdje je predstavljala Rusiju. Iste godine bila je i prva pratilja na izboru za Miss Rusije. Diplomirala je psihologiju na državnom sveučilištu u Moskvi.

Agencija za modele potvrdila je njezinu smrt uz riječi: „Ksenija je bila bistra i talentirana. Znala je inspirirati, podržati i dati toplinu svima oko sebe. Za nas će uvijek ostati simbol ljepote, dobrote i unutarnje snage.“

POGLEDAJTE VIDEO: Tradicionalna Divlja liga na Baniji uz roštilj i čobanac: 'Druženje, zabava i to je najbitnija stvar'