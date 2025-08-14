Bila je muško pa se udala i postala žensko: Teško je povjerovati, ovako je izgledala prije operacije

Amanda Lepore (57) rođena je 1967. godine u Cedar Groveu u New Jerseyu, a riječ je o američkom transrodnom modelu, pjevačici, umjetnici performansa i dugogodišnjoj figuri njujorške klupske scene koja je kroz desetljeća izgradila status jedne od najprepoznatljivijih osoba queer kulture.

Prema javno dostupnim informacijama, godišnja zarada Amande Lepore kreće se između 20 000 i 100 000 američkih dolara, dok se njezina ukupna neto vrijednost procjenjuje na iznos između jednog i pet milijuna dolara. Prihodi joj dolaze iz honorara za nastupe i pojavljivanja, suradnji s modnim i beauty brendovima, glazbenih izdanja i nastupa, kao i od licenciranja vlastitog imena i proizvoda.

Kako je započeo njezin put?

Uz oca talijansko-američkog podrijetla koji je radio kao kemijski inženjer i majku njemačko-američkog podrijetla koja se bavila kućanstvom, a bolovala je od shizofrenije. Amanda je u više navrata isticala da je od ranog djetinjstva bila svjesna svog rodnog identiteta, ali nije razumjela zašto je odijevaju kao dječaka, što je dovelo do toga da već u tinejdžerskim godinama započne proces tranzicije. U dobi od 15 godina upoznala je transrodnu plesačicu nadimka Bambi koja joj je pomogla da započne s hormonskom terapijom. Sa 17 godina, koristeći zakonski propust, udala se za vlasnika knjižare, a taj je brak, prema njezinim riječima, bio način da ostvari uvjete za operaciju prilagodbe. S 19 godina se podvrgnula operaciji rodne potvrde, nakon čega je napustila supruga i započela novi život.

Godine 1989. preselila se u New York, gdje je u početku radila kao hostesa i prodavačica kozmetike, ali njezin ulazak u društvo poznatih Club Kids bio je trenutak koji je označio početak njezine javne karijere. U klubovima ju je primijetio Michael Alig, tada jedan od najpoznatijih promotora noćnog života koji ju tada zaposlio plesačicu, što ju je brzo učinilo prepoznatljivim licem na njujorškoj sceni.