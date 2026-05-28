Kći Đorđa Balaševića otvoreno: 'Jakov Jozinović je napravio karijeru zahvaljujući Oliveri'

Dok se svakog ljeta u Veloj Luci na Korčuli pred desecima tisuća ljudi pjevaju pjesme Olivera Dragojevića, uspomena na Đorđa Balaševića u Novom Sadu živi mnogo tiše, kroz radio, privatna okupljanja i emociju publike koja njegove stihove i dalje doživljava osobno i intimno.

Upravo ta razlika otvorila je u emisiji "Štafeta" na Una televiziji pitanje, gdje je granica između čuvanja umjetničkog nasljeđa i prava publike da pjesme velikih autora nastave živjeti?

Prijatelj i publicist legendarnog kantautora Bogomir Mijatović smatra da se Oliver Dragojević i Đorđe Balašević ne mogu uspoređivati na isti način, jer je, kako kaže, "Oliver bio vrhunski izvođač, a Balašević kantautor". Dodaje i kako su emocije publike često znale otići dalje od onoga što bi sam Balašević želio.

'Jakov Jozinović je napravio karijeru zahvaljujući Oliveri'

S druge strane, Jelena Beba Balašević objašnjava da obitelj nema ništa protiv izvođenja Đoletovih pjesama, ali da problem nastaje kada se izgubi mjera.

"Đoletove pjesme mogu se izvoditi, i izvode se, i stvaraju neke nove klince i neke nove karijere, i to je super. Vidimo da je mali Jakov Jozinović napravio karijeru zahvaljujući tome što je izvodio pjesmu 'Olivera', i to je super i nitko mu, naravno, ništa nije rekao niti zabranio. Naprotiv", kaže Beba.

'Ne radi se o novcu, radi se o mjeri'

Ipak, dodaje kako postoje situacije koje obitelj ne može prihvatiti.

"Ali postoji jedan dio onih, recimo imamo neki potpuno izmišljeni tribute bend koji u Hrvatskoj prodaje ulaznice za 120 eura i dobiješ bocu vina u nekom pubu... to jednostavno ne može. Ne radi se o novcu, radi se o mjeri. Oni nemaju mjeru, oni parazitiraju na njegovom djelu jer nažalost očito ne mogu zaraditi ni na jedan drugi način", poručila je Beba Balašević.

Dodaje i kako je Đole smatrao da izvođenje njegovih pjesama od strane tribute bendova često prerasta u svojevrsni "karaoke memorijal".

"Mi samo želimo da postoji red. Imamo tribute bendove službene, to su momci koje je tata poznavao i s kojima je ostvario odnos, kojima je na kraju krajeva i dao blagoslov da rade i to bi trebalo biti dovoljno. Ne bi trebalo sada biti 500 tribute bendova, već oni koje je autor za to odobrio", zaključila je.