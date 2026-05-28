Kći Đorđa Balaševića otvoreno: 'Jakov Jozinović je napravio karijeru zahvaljujući Oliveri'
Jelena Beba Balašević objašnjava da obitelj nema ništa protiv izvođenja Đoletovih pjesama, ali da problem nastaje kada se izgubi mjera
Dok se svakog ljeta u Veloj Luci na Korčuli pred desecima tisuća ljudi pjevaju pjesme Olivera Dragojevića, uspomena na Đorđa Balaševića u Novom Sadu živi mnogo tiše, kroz radio, privatna okupljanja i emociju publike koja njegove stihove i dalje doživljava osobno i intimno.
Upravo ta razlika otvorila je u emisiji "Štafeta" na Una televiziji pitanje, gdje je granica između čuvanja umjetničkog nasljeđa i prava publike da pjesme velikih autora nastave živjeti?
Prijatelj i publicist legendarnog kantautora Bogomir Mijatović smatra da se Oliver Dragojević i Đorđe Balašević ne mogu uspoređivati na isti način, jer je, kako kaže, "Oliver bio vrhunski izvođač, a Balašević kantautor". Dodaje i kako su emocije publike često znale otići dalje od onoga što bi sam Balašević želio.
S druge strane, Jelena Beba Balašević objašnjava da obitelj nema ništa protiv izvođenja Đoletovih pjesama, ali da problem nastaje kada se izgubi mjera.
"Đoletove pjesme mogu se izvoditi, i izvode se, i stvaraju neke nove klince i neke nove karijere, i to je super. Vidimo da je mali Jakov Jozinović napravio karijeru zahvaljujući tome što je izvodio pjesmu 'Olivera', i to je super i nitko mu, naravno, ništa nije rekao niti zabranio. Naprotiv", kaže Beba.
Ipak, dodaje kako postoje situacije koje obitelj ne može prihvatiti.
"Ali postoji jedan dio onih, recimo imamo neki potpuno izmišljeni tribute bend koji u Hrvatskoj prodaje ulaznice za 120 eura i dobiješ bocu vina u nekom pubu... to jednostavno ne može. Ne radi se o novcu, radi se o mjeri. Oni nemaju mjeru, oni parazitiraju na njegovom djelu jer nažalost očito ne mogu zaraditi ni na jedan drugi način", poručila je Beba Balašević.
Dodaje i kako je Đole smatrao da izvođenje njegovih pjesama od strane tribute bendova često prerasta u svojevrsni "karaoke memorijal".
"Mi samo želimo da postoji red. Imamo tribute bendove službene, to su momci koje je tata poznavao i s kojima je ostvario odnos, kojima je na kraju krajeva i dao blagoslov da rade i to bi trebalo biti dovoljno. Ne bi trebalo sada biti 500 tribute bendova, već oni koje je autor za to odobrio", zaključila je.