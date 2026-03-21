Atraktivna supruga Davora Božinovića oduševila pojavom na vjenčanju godine

Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade Davor Božinović (64) i njegova supruga Jasna rijetko se zajedno pojavljuju u javnosti, no u petak navečer bili su među tristotinjak uzvanika na vjenčanju predsjednika HNS-a Marijana Kustića (51) i poduzetnice Nike Perenčević (47).

Svečana ceremonija održana u zagrebačkom hotelu Westin okupila je brojna poznata lica, a samozatajna Jasna Božinović privukla je poglede elegantnim izdanjem, koje je upotpunila upečatljivom ogrlicom. Njezin suprug odlučio se za klasično tamno odijelo, a njihov dolazak još je jednom potvrdio da, unatoč rijetkim izlascima, njeguju skladan odnos daleko od očiju javnosti.

Potpora iz sjene i vješte ruke

Iako se drži podalje od medija, Jasna Božinović najveća je podrška svom suprugu, što je on i sam u više navrata istaknuo. Po struci je doktorica dentalne medicine te od 1998. godine uspješno vodi privatnu stomatološku ordinaciju u Zaprešiću, gdje obitelj i živi. Da je iznimno vješta s rukama, ministar je otkrio tijekom pandemije, kada su frizerski saloni bili zatvoreni. "Ona je stomatologinja, jako je vješta s rukama i ošišala me", pohvalio se tada Božinović, dajući javnosti rijedak uvid u njihov obiteljski život.

Sudbonosni susret u Tivtu

Njihova ljubavna priča započela je u ranoj mladosti u Tivtu u Crnoj Gori, gdje su se upoznali dok je Jasna imala tek sedamnaest godina. Ministar je jednom prilikom priznao da se u nju "zacopao preko ušiju" na prvi pogled. Povezala ih je, između ostalog, i ljubav prema klasičnoj glazbi, s obzirom na to da su oboje u Tivtu završili osnovnu glazbenu školu. Ta zajednička strast bila je temelj veze koja je s godinama samo jačala.

Obiteljska oaza u Zaprešiću

Nakon godina veze, sudbonosno "da" izrekli su 1988. godine u Starogradskoj vijećnici u Zagrebu, a potom su se vjenčali i u crkvi svetog Franje Ksaverskog. Svoj obiteljski život izgradili su u Zaprešiću, koji ministar često opisuje kao "oazu opuštenosti" i idealno mjesto za miran život. U braku su dobili dvije kćeri, Ivanu i Brunu, a 2020. godine postali su djed i baka unučice Kiare, koja je unijela novu radost u njihove živote.

