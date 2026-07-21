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ZANOSNA MANEKENKA /

Dugo nismo vidjeli slavnu plus size ljepoticu: Ashley Graham zablistala nakon finala SP-a

Dugo nismo vidjeli slavnu plus size ljepoticu: Ashley Graham zablistala nakon finala SP-a
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Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Poznata manekenka pojavila se na velikoj utakmici u jednostavnoj modnoj kombinaciji, a društvo joj je pravila kolegica Karlie Kloss

21.7.2026.
22:15
Hot.hr
BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
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Nakon što je završila finalna utakmica na stadionu MetLife u New Jerseyju, okupljeni fotografi imali su priliku snimiti brojne poznate osobe. Među njima su se posebno istaknule slavne manekenke Ashley Graham (38) i Karlie Kloss (33), koje su zajedno napuštale stadion nakon velikog sportskog spektakla.

Kako se Ashley u posljednje vrijeme sve rjeđe pojavljuje na javnim događanjima, njezin je dolazak odmah privukao poglede. Za ovu prigodu odabrala je prilično jednostavan i udoban stajling, lepršavi top, traperice širih nogavica i bež japanke na petu, što se pokazalo kao odličan izbor za opušteni večernji izlazak.

 

Dugo nismo vidjeli slavnu plus size ljepoticu: Ashley Graham zablistala nakon finala SP-a
Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Uspješna karijera i borba za prirodan izgled

Inače, Ashley Graham već je godinama jedno od najprepoznatljivijih lica u svijetu mode. U povijest je ušla kao prvi plus size model na naslovnici poznatog izdanja Sports Illustrated Swimsuit, a nakon toga ostvarila je suradnje s brojnim poznatim modnim kućama. Osim što je uspješna u modelingu, Ashley radi i kao voditeljica, autorica te poduzetnica.

Uz sve to, godinama je jedna od najglasnijih zagovornica body positivity pokreta. Svoju popularnost redovito koristi kako bi skrenula pažnju na to da ljepota dolazi u svim oblicima i veličinama te potaknula modnu industriju na veću raznolikost.

 

Dugo nismo vidjeli slavnu plus size ljepoticu: Ashley Graham zablistala nakon finala SP-a
Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

U društvu kolegice

Na utakmici joj se pridružila i kolegica Karlie Kloss, koja ostaje vjerna svom prepoznatljivom, jednostavnom stilu. Karlie se posljednjih godina također manje pojavljuje u javnosti jer je fokusirana na vlastite poslovne projekte i edukativnu platformu Kode With Klossy, koja mladim djevojkama omogućuje besplatno učenje programiranja.

 

Ashley GrahamKarlie KlossFinale Svjetskog Nogometnog PrvenstvaPlus Size
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