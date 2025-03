'Viktorijina anđelica' čeka treće dijete, ali svi se pitaju: 'Hoće li joj ona čestitati?'

Svjetski poznata manekenka Karlie Kloss (32) objavila je da očekuje svoje treće dijete sa suprugom Joshuom Kushnerom (39). Vijest je podijelila putem svog Instagram profila, gdje je uz fotografiju na kojoj pokazuje trudnički trbuščić napisala: "Troje je zabavnije".

U razgovoru za časopis Vogue, Karlie je istaknula koliko su ona i Joshua "nevjerojatno zahvalni na ovom blagoslovu". Dodala je i kako joj obitelj znači sve.

Karlie i Joshua započeli su svoju vezu 2012. godine, a šest godina kasnije, u srpnju 2018., Joshua ju je zaprosio. Par se vjenčao u listopadu 2018. u New Yorku. Prvo dijete, sina Levija, dobili su u ožujku 2021., dok je njihov drugi sin, Elijah, rođen u srpnju 2023.

Iako Karlie rijetko dijeli fotografije svoje djece na društvenim mrežama, u travnju 2024. napravila je iznimku i pokazala lice svog najstarijeg sina. Uz fotografiju je napisala: "Moji dečki", a mnogi pratitelji komentirali su sličnost između majke i sina.

Podsjetimo, Karlie je bila jedna od najpoznatijih manekenki na svijetu kada je hodala pistom Victoria's secreta, a slavi joj je pridonijela i činjenica da je u to vrijeme bila najbolja prijateljica Taylor Swift. Nije poznato zašto je njihovo dugogodišnje prijateljstvo završilo, ali sumnja se da joj je Taylor posvetila pjesmu "It's Time to Go" u kojoj govori o lažnom prijateljstvu.

Njihovi obožavatelji pitaju se hoće li Taylor čestitati na trudnoći svojoj nekadašnjoj prijateljici ili potvrditi da zaista više nisu u dobrim odnosima.

