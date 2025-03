Thompsonov tim stao na kraj glasinama koje su počele kružiti: 'To nije točno'

Popularni pjevač Marko Perković Thompson(58) dvije godine nije nastupao zbog bolesti sina, ali otkad se vratio na scenu niže hit za hitom. Njegovi obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju veliki koncert na Hipodromu u Zagrebu, koji je izazvao brojne kontroverze i pokrenuo javne rasprave. Spomenuti koncert trebao bi se održati početkom srpnja, a zadnjih dana kruže glasine kako će nakon Zagreba nastupiti i u Sinju. Njegov tim oglasio se kako bi zaustavio širenje netočnih informacija.

"Dragi prijatelji, zbog brojnih nagađanja i netočnih informacija koje kruže o nastupima i koncertima MPT-a, želimo još jednom naglasiti kako su isključivo informacije objavljene na našim službenim stranicama točne i vjerodostojne. To se posebno odnosi na termine koncerata i cijene ulaznica, o kojima špekuliraju pojedini mediji. Trenutačno smo u potpunosti posvećeni organizaciji koncerta na Zagrebačkom hipodromu, koji je za sada jedini planiran i to za 5. srpnja ove godine te se toj realizaciji nadamo u narednih nekoliko dana. O svim budućim aktivnostima pravovremeno ćemo vas obavještavati, uostalom kao i do sada na službenim stranicama Marka Perkovića Thompsona. Hvala na razumijevanju i podršci", napisao je menadžment Marka Perkovića Thompsona.

Podsjetimo, najavljen je bio i duhovno-humanitarni koncert u dvorani Gripe u Splitu gdje je Thompson naveden kao jedan od glavnih izvođača, međutim, ispostavilo se da mnogi izvođači uopće nisu potvrdili svoj nastup te da je zbog toga koncert odgođen. Detalje je ispričala supruga pjevača Tonyja Cetinskog, čije je ime stajalo uz Perkovićevo.

POGLEDAJTE VIDEO: Predsjednica konjičkog saveza otkrila što misli o Thompsonovom koncertu na Hipodromu

