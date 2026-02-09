Frontmen Hrvatskih ruža o dočeku rukometaša i Thompsonu: 'Previranja su nas držala u nedoumici'

Prije točno tjedan dana Hrvatska je još jednom na Trgu bana Josipa Jelačića u središtu Zagreba dočekala hrvatsku rukometnu reprezentaciju koja se s Europskog prvenstva vratila s brončanom medaljom. No, sve do posljednjeg trenutka, svečani je doček bio pod upitnikom. Naime, iako je najprije najavljeno kako će doček rukometaša biti te da će na istom nastupati Hrvatske ruže i Zaprešić Boysi, iznenada je došlo do obrata. S obzirom na to da zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašvić nije popuštao glede nastupa Marka Perkovića Thompsona, rukometaši su odlučili da dočeka neće biti. Ubrzo se u cijelu priču uključila i Vlada koja je potom objavila kako oni organiziraju doček i da će na istom ipak nastupati Thompson, kako su i htjeli brončani rukometaši. Doček je u konačnici održan, na trgu se okupilo na desetke tisuća građana, a osim Thompsona, okupljene su zabavljali i najavljeni Zaprešić Boysi, ali i bend Hrvatske ruže koji je s Thompson i otpjevao pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo", himnu ove generacije rukometnih reprezentativaca. Upravo s frontmenom Hrvatskih ruža, glazbenikom Antonijem Maričevićem (35), razgovarali smo o navedenim događajima, a za Net.hr je otkrio i kakav je osjećaj zapjevati na tako nacionalno važnom događaju.

'Previranja su nas malo držala u nedoumici'

Prije nekoliko dana ste ponovno zapjevali na dočeku naših rukometaša, kakav je osjećaj nastupati pred desecima tisuća ljudi na ovako emotivnom i nacionalno važnom događaju?

Moram priznati da je osjećaj predivan i neponovljiv.

Kakva je bila prva reakcija kada ste saznali da ćete nastupati na dočeku? Jeste li očekivali da im i ovaj put vi pjevate?

Reakcija je svakako pozitivna, ali nismo se previše iznenadili s obzirom na to da je bilo najavljeno da ćemo pjevati na dočeku osvoje li medalju. Previranja su nas malo držala u nedoumici, ali na svu sreću, sve je završilo pozitivno.

S obzirom na peripetije koje su pratile organizaciju dočeka, zakazano pa otkazano pa onda opet zakazano, kako vi to sve komentirate? Je li, po vama, do takvog scenarija uopće trebalo doći?

Peripetije ne bih komentirao. Mene u životu samo glazba zanima i sretni smo svi u bendu da smo nastupili, ovog puta u punom sastavu.

'Sve nade smo polagali u tu pjesmu'

Pjesma 'Ako ne znaš šta je bilo' je ujedno i pjesma s kojom ste se vi kao bend predstavili publici. Iako je možda neki najviše vežu uz Thompsona, to je i vaša pjesma, planirate li u budućnosti još suradnji s Markom Perkovićem?

Mi smo se publici predstavili pjesmom Kardinale, ovaj duet je uslijedio godinu dana nakon i s njom smo se baš probili. Trenutačno je u pripremi jedan drugi duet, ljubavna pjesma kojoj se jako veselim.

Da se vratimo još malo na sami doček, koliko vam znači što su upravo vaše pjesme odabrane za ovako važan trenutak hrvatskog sporta?

Puno nam znači da smo imali priliku na glavnom trgu zapjevat našu pjesmu Sokolovi kao i dva hrvatska evergreena Dalmacijo i Moja domovina, to nam je uspomena za cijeli život.

Jeste li, kada ste snimali pjesmu, uopće mogli pretpostaviti koliko će ona 'odjeknuti' među publikom i doći do statusa himne jedne reprezentacije?

Nismo to mogli pretpostaviti, ali smo sve nade polagali u tu pjesmu.

Za kraj, kakvi su sljedeći planovi Hrvatskih ruža? Možemo li uskoro očekivati neki novi hit kao što je 'Ako ne znaš šta je bilo'?

Hrvatske ruže upravo snimaju novu pjesmu i pripremaju duet koji sam već spomenuo. To hoće li postati hit se nikad ne zna, ali jako sam sretan da nam izlazi i pjesma ljubavne tematike.

