Ima hit s Thompsonom, a uz sebe zgodnu suprugu: Povezuje iz teška životna priča

Antonio Maričević (34) i njegova supruga Senka Turina pojavili su se na dodjeli glazbene nagrade Cesarica u zagrebačkoj Laubi, gdje su privukli pozornost zajedničkim dolaskom i elegantnim izdanjima. Par se rijetko pojavljuje na javnim društvenim događanjima, pa je njihov dolazak izazvao interes okupljenih i fotografa.

Večer su proveli u opuštenoj atmosferi, prateći program jedne od najvažnijih domaćih glazbenih večeri, a njihova pojava nije prošla nezapaženo među brojnim uzvanicima iz javnog i estradnog života.

Antonio Maričević publici je najpoznatiji po nastupu na dočeku hrvatskih srebrnih rukometaša početkom 2025. godine, kada se na pozornici pridružio Marku Perkoviću Thompsonu (59), glavnoj glazbenoj zvijezdi večeri, a upravo je pjesma Ako ne znaš šta je bilo obilježila slavlje i postala neslužbena himna rukometaša. Tada je mnogima za oko zapeo i markantni glazbenik, član sastava Hrvatske Ruže, s kojima izvodi spomenutu pjesmu i nastupa na većim javnim događanjima.

Ljubavna priča nakon teških životnih trenutaka

Senka Turina iza sebe ima iznimno težak životni period, udovica je poznatog nogometnog vratara Ivana Turine, koji je tragično preminuo 2013. godine i iza sebe ostavio suprugu s troje djece. Unatoč gubitku, Senka je s vremenom pronašla snagu i danas ponovno uživa u sreći, a njezina životna priča često se ističe kao primjer otpornosti i nove nade nakon tragedije.

Ljubav između Senke i Antonija Maričevića započela je neočekivano, preko zajedničkih prijatelja, a glazbenik je ranije priznao kako se zaljubio na prvi pogled. Par se vjenčao u svibnju 2021. godine, a ubrzo su svoju već veliku obitelj proširili dolaskom zajedničke kćeri Chiare. Danas žive skladnim obiteljskim životom, zajedno grade karijere i rijetkim pojavljivanjima u javnosti potvrđuju kako prava ljubav može procvjetati i nakon najtežih životnih iskustava.

