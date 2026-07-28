Zbog njega je bila na stupu srama, a sada slavi: Anđelka raznježila objavom supruga

Poznata srpska glumica Anđelka Stević Žugić (41), koju je regionalna publika zavoljela u humorističnoj seriji "Andrija i Anđelka", dijelila je s pratiteljima na Instagramu emotivnu čestitku za 40. rođendan svog supruga Marka Žugića. Objavila je video ispunjen nježnim trenucima i niz fotografija s njihovih zajedničkih putovanja, a sve je popratila simpatičnim natpisom: "Mom dečku je rođendan".

Kompilacija sretnih trenutaka

Objava se sastoji od videa i fotografija koje prikazuju zaljubljeni par na nekim od najromantičnijih lokacija u Europi, a među fotografijama se našla i ona proslave rođendana uz tortu s velikom oznakom "40".

Kompilacija je oduševila većinu njezinih pratitelja, koji su im u komentarima poželjeli sve najljepše. "Ljubav pobjeđuje", "Predivni ste, sretan rođendan", samo su neke od poruka podrške. Iako se našlo i nekoliko kritičara koji su smatrali da je objava previše intimna za društvene mreže, prevladale su pozitivne reakcije koje slave njihovu ljubav.

Od prijateljstva do obiteljske idile

Ljubavna priča Anđelke i Marka Žugića od početka je bila pod povećalom javnosti. Par se vjenčao u tajnosti u rujnu 2023. godine, a u svibnju iste godine dobili su kćer Čarnu. Glumica iz prethodnog braka s Darijem Prpićem ima sina Jakšu, a mediji su u svibnju 2025. izvijestili da par očekuje i drugo zajedničko dijete. Njihova veza izazvala je dodatnu pažnju jer je Marko bio dugogodišnji prijatelj Anđelkinog bivšeg supruga.

Anđelka Stević Žugić, osim po seriji "Andrija i Anđelka", poznata je i po regionalnom filmskom hitu "Svadba" i nastavlja s izvođenjem svoje uspješne monodrame "Šta me opet snađe".