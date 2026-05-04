Ana iz 'Gospodina Savršenog' čeka bebu: 'Već imamo neke ideje za ime'

Iako na kraju nije pronašla ljubav u showu, Ana iz ovogodišnje sezone "Gospodina Savršenog" danas ima više nego dovoljno razloga za slavlje. Na svoj 30. rođendan podijelila je još jednu predivnu vijest: čeka bebu!

Kako je otkrila za RTL.hr, za trudnoću je saznala svega nekoliko minuta prije ponoći, a želja koju je mjesecima priželjkivala napokon joj se ostvarila.

Posebno emotivan bio je i trenutak kada je vijest podijelila s partnerom Marijem Gečevićem. Kako je ispričala za RTL.hr, test su radili zajedno, nestrpljivi tko će prvi vidjeti rezultat. Kad su shvatili da je test pozitivan, emocije su preplavile prostoriju: "Bio je presretan i toliko emotivan da su mu suze potekle, iako je već tjedan dana slutio zbog mojih simptoma."

Premda je dolazak prinove sada u apsolutnom fokusu Ane i njezinog partnera, par razmatra i mogućnost preseljenja u inozemstvo.

Iako nije otkrila o kojoj destinaciji razmišljaju, simpatična kandidatkinja ovogodišnje sezone "Gospodina Savršenog" rekla je kako svoje planove za budućnost ne namjerava mijenjati jer je ostvarila ono što joj je bilo najvažnije: pronašla je partnera koji joj pruža čvrstu podršku.

"Već imamo neke ideje za ime bebe. Ako bude dječak, nosit će ime po mom pokojnom ocu. Ako bude djevojčica, još nismo razmišljali o imenu, ali ima vremena i radujemo se tome", otkrila je Ana ne krijući uzbuđenje zbog trudnoće.

