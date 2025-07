Ana Bučević o svom idealnom ljetu: 'Ne pada mi na pamet ljetovati izvan Hrvatske'

Jedna od najpoznatijih motivacijskih govornica u regiji, Ana Bučević (47) ljeto provodi između posla, obitelji i osobnog rasta – na način koji u potpunosti odražava njezin životni stav: svjesno, prisutno i s potpunim fokusom na ono što je ispunjava. U intervjuu za Net.hr, otvoreno je govorila o svom odnosu prema odmoru, energiji, tijelu, radu i svakodnevnim ritualima, otkrivši pritom i zašto je Brač njezina stalna ljetna baza, kako izgleda njezin idealan dan te zašto joj ni usred ljeta nikad nije problem znojiti se u tenisicama. Osim toga, otkrila je detalje o novoj knjizi, dugogodišnjem projektu Vortex Cruise i vlastitom pogledu na zdravlje, motivaciju i savršen izgled tijela.

Za početak, kako ste i kako provodite ovo ljeto?

Odlično sam! Provodim ga kao i svako ljeto. Kombinacija rada s ljudima, uživanja s našom djecom, uživanja s obitelji u našoj kući na Braču i na kraju uvijek suprug i ja provedemo nekoliko dana sami. Sve u svemu, minimalno mjesec dana budemo na moru.

Kako izgleda jedno "idealno ljeto" po Vašim mjerilima – i jeste li ga ikada uspjeli u potpunosti manifestirati?

Apsolutno! Već odavno živim realnost koju sam jednom svjesno kreirala. Prije svega, to je realnost u kojoj ljeto nije "ajme, napokon odmor", jer živim život s lakoćom, radim cijelu godinu ono što volim i što me ispunjava, tako da je za mene ljeto sve to isto, samo uz more. Idealno ljeto je za mene balans služenja ljudima, kreativnog rada, osobnog rasta, odmora i užitka. Nisam osoba koja bi mogla dugo ne raditi apsolutno ništa, jer imam jako puno energije, i to one kreativne, pa me itekako ispunjava provoditi ga tako. Sjediti na terasi na Braču i pisati knjigu za nekoga bi bio rad, za mene je taj trenutak ono u čemu beskrajno uživam. U svakom slučaju ga provodim točno onako kako želim i gdje želim.

Kako ljeto utječe na Vaš unutarnji ritam – energija, kreativnost, zahvalnost? Osjećate li da Vam se tada nešto posebno “otvara”?

Pa čak i ne. Ja sam više zimski tip. Obožavam zimu. Tada sam najkreativnija. Svi koji me poznaju to znaju. Meni ljeto ne treba trajati duže od mjesec dana. Ja sam 1.8. spremna za zimu! Što se tiče zahvalnosti, ona me ne napušta ni trenutka, neovisno o godišnjem dobu.

Imate li omiljenu ljetnu destinaciju na koju se vraćate svake godine – ili volite stalno istraživati nova mjesta?

Već 45 godina imam kuću na Braču u kojoj sam ljeti provodila predivne godine djetinjstva i mladosti, i uvijek se moja cijela obitelj tu skupi na neko vrijeme. Nemamo neke posebne lokacije, jer i suprug i ja volimo promjene i želimo što više različitih iskustava doživjeti. Kao netko iz Hrvatske, ne pada mi na pamet ljetovati negdje drugdje. A i moj suprug obožava Dalmaciju, tako da nam ona bude uvijek najdraži izbor.

Što za Vas znači pravi odmor? Potpuno isključivanje ili aktivno uživanje kroz nova iskustva i susrete?

Kao što rekoh, balans. Moja misija je služenje ljudima i osvještavanje, tako da me beskrajno ispune i ljetovanje i krstarenje koje radim s ljudima. Radim i na jednom velikom projektu, koji zahtijeva moju pažnju i u ovim ljetnim danima. Pišem novu knjigu, planiram nove radionice... Nakon toga se isključim i darujem trenutke u danu sebi za sebe. Onda opet uživam sa suprugom i djecom. Pravi odmor za mene nije bijeg od života, nego uranjanje u njega. Svjesno i prisutno. Za mene je pravi odmor biti i raditi ono što želiš. A to odavno živim.

Organizirate li ove godine svoj Vortex Cruise, i ako da, možete li reći kolika je cijena?

Da. Prije deset godina organiziran je prvi Vortex Cruise, tako da sam presretna koliko to već godina traje i koliko beskrajno služi ljudima ta vrsta odmora i rada na sebi. I da je svake godine brod dupkom pun. Zaista je jedinstven doživljaj. I da, bude mi žao što si mnogi ne mogu takvu vrstu iskustva priuštiti, ali zato me beskrajno obraduje kad na Cruise dođu ljudi koji kažu da su to postigli samo gledajući moja videa na YouTube-u i čitajući moje knjige, koje su im pomogle da promijene svoju financijsku situaciju i realnost. Cijena Cruise-a se svake godine mijenja, jer kao što vidite, cijene svega svake godine rastu. Tako raste i cijena najma broda. Cijena je uvijek istaknuta na mojoj web stranici kod bookinga. Upravo za sve one koji si ne mogu priuštiti krstarenje brodom, radim i ljetovanje na obali.

Po struci ste kineziologinja. Imate li vlastitu ljetnu rutinu vježbanja – i kako izgleda u stvarnosti?

Obožavam vježbati, jer se obožavam osjećati dobro. Volim svoje tijelo i zahvalna sam mu na ovih 47 godina što mi beskrajno služi. Tjelovježba je za mene izraz ljubavi prema sebi. Izgled je posljedica toga. Ljeti svako drugi dan rolam po 10 km u zalazak, a ujutro, prije nego izađe sunce, joggiram također po 5–10 km.

Koje vježbe biste izdvojili kao “must have” za one koji žele zategnuto i vitalno tijelo na plaži, ali bez previše opreme i dvorane?

Temelj zategnutog i vitalnog tijela nije samo tjelovježba, već i prehrana. Ono što jedemo izravno utječe na razinu naše energije, zdravlje stanica, hormonalnu ravnotežu, mišiće i sposobnost tijela da se regenerira. Zato moj odgovor ovdje nisu neke vrste vježbi, jer se tijelu treba pristupiti holistički. Jedno bez drugog ne ide. Nema što ne daje rezultate kad si dosljedan. Danas uz more fitness instruktora online, svatko može naći nešto što mu odgovara i daje rezultat. Sve vježbe koje vam netko stručan preporuča daju rezultate kad ste dosljedni. Dugo godina sam vodila pilates pa se osobno za njega uvijek odlučujem u ljetnim mjesecima i na odmoru.

Kako se motivirati za vježbanje kad je vruće, kad smo na odmoru i sve u nama kaže 'pusti sad sve'? Imate li neki interni trik?

Itekako. Odavno mi je prioritet postalo to kako ću se osjećati. I to ne kratkoročno, nego dugoročno. Svaka osoba koja je disciplinirana u vježbanju će vam to reći. Da vježba zbog osjećaja koji nakon toga ima. Nijedna krajnost nije dobra. Itekako možeš uživati i u pizzi, sladoledu i onim životnim, a i ljetnim radostima, ali balansirano. Dakle, kada vam to kako ćete se osjećati u svom tijelu postane prioritet, vanjska motivacija vam neće biti potrebna. Osjećaj je najbolji trik.

Je li za Vas ljepota tijela više fizička ili energetska stvar – i kako to prenosite kroz vlastiti rad i praksu?

Energija je primarna. Kad je energija sjajna, i ti sjajiš. Apsolutno treba voditi brigu i o fizičkom izgledu, ali ono bude posljedica osobe s dobrom energijom. Jer im tijelo nije projekt, nego saveznik. Osoba koja njeguje sebe iznutra, njeguje i sebe izvana. Vlastiti primjer je najjača metoda, pa tako svoje spoznaje prenosim vlastitim primjerom i rezultatima koji su vidljivi i na pragu ulaska u pedesete.

Za kraj, kako definirate 'savršen izgled tijela' – postoji li uopće takav pojam u Vašem svijetu ili je sve stvar osjećaja iznutra?

Ne postoji nešto što bih nazvala savršenim izgledom tijela. Ne volim koristiti riječ savršen, jer za mene to znači završen, a tijelo nije nešto što možeš zaključiti, završiti i reći to je to. Naše tijelo je proces, živi organizam koji se stalno mijenja s nama i kroz nas. Vjerujem da svatko od nas itekako zna, duboko u sebi, je li trenutno najbolja verzija sebe ili nije. Ne po obliku tijela, nego po tome kako se osjeća u njemu. Za mene je "savršeno" tijelo ono u kojem se osjećaš dobro, snažno i poletno. U kojem osjećaš da te podržava, a ne sputava. Tijelo nije kalup koji trebaš ispuniti, nego dom u kojem se trebaš osjećati kao TI. U kojem si izvana i iznutra najbolja verzija sebe! I osjećaš se u svom tijelu sve bolje iz godine u godinu. E, to je za mene savršenstvo.

