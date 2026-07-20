Američki potpredsjednik JD Vance i njegova supruga Usha dobili su četvrto dijete

Američki potpredsjednik JD Vance (41) i njegova supruga Usha Vance (40) dobili su četvrto dijete, sina, objavio je par.

Foto: Profimedia

Alec Neel Vance rođen je u nedjelju, prema objavi potpredsjednika na X-u.

''Usha i beba su sretni i zdravi, a naša djeca su presretna što će upoznati svog malog brata“, rekao je par, zahvaljujući vojnim liječnicima na onome što su učinili za njihovu obitelj.

Foto: Profimedia

Vanceovi su u siječnju objavili da očekuju četvrto dijete.

JD Vance i Usha Vance upoznali su se dok su studirali pravo na Sveučilištu Yale, a u braku su od 2014. godine.