Zagrljaj užario mreže: Čitateljica s usana otkrila što su si Erika Kirk i J.D. Vance šaputali

Čitateljica s usana otkrila je što su si navodno rekli udovica konzervativnog aktivista Charlieja Kirka (31), Erika Kirk (36) i američki potpredsjednik J.D. Vance (41) tijekom kratkog zagrljaja na pozornici, prenosi US Mirror.

Naime, Erikin nastup na događaju organizacije Turning Point USA na Sveučilištu Mississippi izazvao je veliku pažnju javnosti. Posebni gost bio je potpredsjednik JD Vance, kojeg je Erika predstavila emotivnim riječima: „Kada je naš tim zamolio mog dragog prijatelja, potpredsjednika JD Vancea, da danas govori, zaista sam se molila zbog toga, jer je ovo vrlo emotivan dan“, rekla je Erika publici. „Ali mogla sam čuti Charlieja u svom srcu. Mogla sam ga čuti kako govori: ‘Idi i povrati taj teritorij, dušo. Idi. Bitka je već dobivena. Božja ljubav pobjeđuje.’“

Nakon govora uslijedio je kratak zagrljaj. Način na koji je Erika položila ruku na Vanceov potiljak neki su korisnici interneta ocijenili „čudnim“, dok su drugi smatrali da je riječ o sasvim prirodnoj gesti podrške.

O čemu je bila riječ?

Čitateljica s usana Nicola Hickling analizirala je snimku i, prema njenom mišljenju, Vance je Eriki šapnuo: „Ponosan sam na tebe.“ Erika mu je navodno odgovorila: „To ga neće vratiti.“

Erika je na pozornici dodatno pojasnila svoj odnos s potpredsjednikom: „Nitko nikada neće zamijeniti mog supruga, ali vidim neke sličnosti između njega i JD-a – u potpredsjedniku JD Vanceu. Vidim to i zato sam tako blagoslovljena što ga večeras mogu predstaviti.“

Prvi veliki javni nastup nakon tragedije

Prošla su gotovo dva mjeseca otkako je 36-godišnja Erika izgubila supruga u atentatu. Charlie je ubijen tijekom sesije pitanja i odgovora na Sveučilištu Utah Valley. Erika, majka dvoje djece, preuzela je ulogu izvršne direktorice njegove organizacije Turning Point.

Foto: Gage Skidmore/zuma Press/profimedia

Osumnjičeni za ubojstvo, 22-godišnji student Tyler Robinson, trebao bi se pojaviti pred sudom 16. siječnja. Erika je za Fox News izjavila da inzistira na tome da kamere budu prisutne u sudnici:„Kamere su bile posvuda oko mog supruga kad je ubijen“, rekla je. „Kamere su bile posvuda oko mojih prijatelja i obitelji dok su tugovali. Kamere su bile posvuda oko mene, analizirajući svaki moj pokret, svaki osmijeh i svaku moju suzu. Zaslužujemo da kamere budu tamo.“

