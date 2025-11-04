Erika Kirk o spornom zagrljaju s potpredsjednikom Vanceom: 'Analiziraju svaki moj pokret'

Erika Kirk, udovica ubijenog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, našla se u središtu medijske pozornosti. Snimka njezinog prisnog zagrljaja s američkim potpredsjednikom JD Vanceom postala je viralna, potaknuvši lavinu komentara i spekulacija. U svom prvom intervjuu nakon incidenta, za Fox News je progovorila o golemoj razini propitivanja s kojom se suočava od suprugove smrti. Intervju još nije objavljen, no izašli su dijelići snimaka koje je opisao Unilad.

Što se dogodilo na pozornici?

Sve se odvilo na događaju Kirkove organizacije Turning Point USA na Sveučilištu Mississippi 29. listopada, točno sedam tjedana nakon ubojstva Charlieja Kirka. Erika, koja je preuzela ulogu izvršne direktorice, emotivnim je govorom najavila "dragog prijatelja", potpredsjednika Vancea. "Nitko nikada neće zamijeniti mog supruga", rekla je okupljenima. "Ali vidim neke sličnosti između mog supruga i potpredsjednika JD Vancea. I zato sam blagoslovljena što ga mogu večeras tako najaviti."

Kada je Vance izašao na pozornicu, uslijedio je zagrljaj koji je privukao veliku pozornost. Potpredsjednik je držao ruke na njezinim bokovima, dok mu je ona prstima na trenutak prošla kroz kosu. Bili su prisno zagrljeni glavom uz glavu. Snimka se proširila društvenim mrežama, gdje su korisnici analizirali njihov odnos. Dok su jedni branili udovicu, ističući njezinu tugu, drugi su propitivali je li takva prisnost prikladna. U pitanje je isto doveden njezin izbor odjeće za tu prikodu. Naime, Erika je odjenula uske kožne crne hlače koje su mnogi ocijenili nepriikladnima.

"Kamere su posvuda – nema se što skrivati"

Suočena s kritikama, Erika Kirk je u intervjuu s Jessejem Wattersom odgovorila na intenzivan nadzor javnosti. "Kamere su bile posvuda oko mog supruga kada je ubijen", izjavila je. "Kamere su bile posvuda oko mojih prijatelja i obitelji dok tuguju. Kamere su posvuda oko mene. Analiziraju svaki moj pokret, svaki moj osmijeh, svaku moju suzu."

Ovaj osjećaj stalne izloženosti povezala je sa slučajem ubojstva svog supruga, pozivajući na potpunu transparentnost u sudskom procesu protiv optuženog Tylera Robinsona. "Zašto ne bismo bili transparentni? Nema se što skrivati. Znam da nema, jer sam vidjela na čemu se temelji slučaj. Neka svi vide što je istinsko zlo", poručila je. Njezin apel dolazi nakon što je sudac u Utahu, Tony Graf, donio odluku da će kamere biti dopuštene u sudnici, ali uz određena ograničenja. Sam zagrljaj s Vanceom opisala je kao izraz "uzajamnog poštovanja i zajedničke misije".

I Vance na udaru kritika zbog izjava o supruzi

Kontroverzni zagrljaj nije jedini događaj koji je obilježio spornu večer. Sam potpredsjednik Vance našao se pod dvostrukom paljbom i zbog komentara o svojoj supruzi, Ushi Chilukuri Vance. Na pitanje o odgoju djece u međuvjerskom braku (on je katolik, a ona je odgojena kao hinduistkinja), Vance je odgovorio da djecu odgajaju u kršćanskom duhu.

Dodao je kako se nada da će i njegova supruga "jednoga dana biti dirnuta istom stvari koja je i mene dirnula u crkvi". Ova izjava izazvala je bijes na društvenim mrežama, a mnogi su je protumačili kao javno omalovažavanje suprugine vjere. Vance je kasnije na platformi X pojasnio svoj stav, rekavši da njegova supruga "nema planova za obraćenje", ali da se on, kao vjernik, nada da će ona "jednog dana možda vidjeti stvari kao i on".

Nastavak borbe i priprema za suđenje

Unatoč kontroverzama, Erika Kirk ostaje usredotočena na nastavak nasljeđa svog supruga kao nova izvršna direktorica organizacije Turning Point USA. Istovremeno se priprema za nadolazeće suđenje optuženom za ubojstvo, za koje vjeruje da bi moglo "utjecati na generacije koje dolaze", dok se javno nosi s osobnom tugom.

