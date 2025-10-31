Neprimjereno ili? Svi pričaju o zagrljaju JD Vancea i Erike Kirk, fotografija postala viralna
Mnogi korisnici društvenih mreža pohvalili su Erikinu hrabrost da nedugo nakon smrti stane pred tisućama ljudi. No, nizali su se i brojni negativni komentari
Na nedavnoj kampanji organizaciji Turning Point USA u Mississippiju, javnost su preplavile fotografije trenutka kada je supruga pokojnog aktivista Charlie Kirk, Erika Kirk, zajedno s američkim potpredsjednikom J.D. Vance, stala na pozornicu pred tisućama mladih ljudi. U jednom emotivnom trenutku Vance i Erika Kirk su se zagrlili - scena koja je vrlo brzo postala viralna na društvenim mrežama.
Mnogi korisnici društvenih mreža pohvalili su Erikinu hrabrost da nedugo nakon smrti stane pred tisućama ljudi. S druge strane, bilo je i onih koji su kritički komentirali političke implikacije cijele situacije: ''Tko su akteri, što se šalje kao simbol, i kako će se ova scena umetnuti u širi politički narativ? Ovo je negledljivo'', samo su neki od komentara.
Što se dogodilo s Charliejem Kirkom?
Podsjetimo, Charlie Kirk, suosnivač Turning Point USA i utjecajna figura među konzervativnim aktivistima u SAD-u, ubijen JE 10. rujna 2025. na kampus-eventu na Utah Valley University u Oremu.
Naime, dok je Kirk držao svoje prepoznatljive debate-evente jedna je metak ispaljena iz okolne zgrade te ga je pogodio u vrat. Prema izvješćima, napadač je bio 22-godišnji Tyler Robinson, koji je kasnije uhićen i sudi mu se za teško ubojstvo.
U trenutku smrti, Kirk je imao 31 godinu i ostavio je suprugu Eriku i dvoje male djece.
