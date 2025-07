Aktivistica Nina Baljak: Mnoge žene žele probati vibratore, ali se boje što će im partner reći

Svi koji redovito prate društvene mreže i teme poput ženskog zdravlja, mentalnog zdravlja, feminizma i razbijanja društvenih tabua, zasigurno su barem jednom naišli na ime Nina Baljak. Nina je postala jedno od prepoznatljivijih lica nove generacije aktivistica koje ne zaziru od teških tema, već ih obrađuje s izuzetnom iskrenošću, znanjem i dozom humora.

Foto: Instagram

Njezini videi na TikToku (16 tisuća pratitelja) i Instagramu izazivaju lavine komentara, reakcija i poruka podrške, ali i poneku osudu. No to je ne zaustavlja. Upravo suprotno – njezina misija je osnaživati žene, poticati ih na otvoren razgovor, samopouzdanje i slobodu u svakom smislu.

U razgovoru nam otkriva kako izgleda njezin pogled na zdrav partnerski odnos, koje seksualne igračke preporučuje, ali i zašto vjeruje da je biti autentična žena danas čin hrabrosti i slobode.

Kada niste aktivni na društvenim mrežama, čime se bavite?

Kad nisam prisutna online, trudim se biti što prisutnija u stvarnom životu – sama sa sobom i s ljudima koje volim. Obožavam aktivnosti koje mi pune energiju i vraćaju fokus, poput odlazaka u teretanu, vožnje bicikla, plesa na koturaljkama, čitanja knjiga, gledanja filmova i serija, kuhanja i otkrivanja nove glazbe. Ponekad mi najviše odgovara izgubiti se u plesu – bilo da sam vani s prijateljima ili u pidžami usred dnevnog boravka. Sve što me vraća sebi i podsjeća da uživanje ne mora biti rezervirano samo za posebne prilike.

Na svojim kanalima često govorite o ženskoj seksualnosti. Smatrate li da se u javnosti o toj temi dovoljno otvoreno govori – i zašto da ili ne?

Na prostoru Balkana o seksualnosti, osobito ženskoj, još se uvijek ne govori dovoljno – barem ne otvoreno, iskreno i edukativno. Nedostaje nam kvalitetnog sadržaja, edukacije i normalizacije. Seksualnost se često svodi na tabu – nešto o čemu se šapuće ili govori u šiframa, kao da je riječ o nečemu sramotnom. U školama o tome gotovo ništa ne učimo, a u obiteljima se ta tema rijetko otvara bez nelagode. Moj rad mi je pokazao koliko je ženama važno da ih netko napokon vidi, čuje i da im jasno poruči da imaju pravo istraživati, osjećati i uživati – bez krivnje i srama.

Foto: Tiktok

Često preporučujete seksualne igračke kao dio samopouzdanja i istraživanja vlastitog tijela. Koje bi, po vašem mišljenju, vibratore svaka žena trebala barem jednom isprobati?

To je vrlo individualno – upravo zbog toga mi je ta tema toliko zanimljiva. Svaka žena ima svoj ritam i svoje preferencije. Kad sam tek počela istraživati svijet seksualnih igračaka, najviše su me zanimali stimulatori klitorisa jer su jednostavni, nenametljivi i odlični za početak. Danas su mi favoriti definitivno tzv. "rabbit" vibratori jer omogućuju kombiniranu stimulaciju i mogu značajno produbiti osjećaj užitka. No, svakoj bih ženi savjetovala da započne tempom koji njoj odgovara – bez žurbe, s puno znatiželje i bez pritiska da "mora" nešto iskusiti.

Foto: Instagram

Mogu li se seksualne igračke koristiti i u paru? Imate li savjet kako ih uključiti u partnerski odnos bez srama i napetosti?

Apsolutno. Seksualne igračke mogu biti izvrstan alat i za solo uživanje i za zajedničko istraživanje. Većinu igračaka moguće je koristiti u paru – uz malo mašte i puno otvorenosti. Svjesna sam da se mnoge žene susreću s otporom partnera, najčešće zbog njihove nesigurnosti ili straha da nisu "dovoljni". No, igračke nisu zamjena za partnera – one su dodatak, prilika za zajedničku zabavu, istraživanje i međusobno iznenađivanje. Savjetujem ženama da o tome razgovaraju iskreno, ali nježno – da objasne kako bi to moglo obogatiti njihov odnos, a ne da nešto zamijene. Otvoren dijalog prvi je korak prema zdravijem i ispunjenijem seksualnom životu.

Smatrate li da su ljudi na ovim prostorima i dalje prilično zatvoreni kada je riječ o seksualnosti? Vidite li ipak neki napredak?

Iskreno, imam podijeljene dojmove. S jedne strane, često primam komentare i poruke koje pokazuju koliko su ljudi još uvijek zatvoreni, puni predrasuda i nelagode kada se priča o seksualnosti. S druge strane, iznenađuje me količina podrške – broj lajkova, spremanja sadržaja i poruka u kojima mi ljudi priznaju da već godinama koriste igračke, istražuju sebe i da im moji sadržaji pomažu da se ne osjećaju usamljeno. Pomaci postoje i važni su, no još nas čeka mnogo posla kako bismo stigli do istinske slobode i normalizacije tih tema.

Foto: Instagram

Neki se zgražaju kada žene otvoreno govore o seksu, tijelu, slobodi... Neki vam čak dobacuju je li vas sram. Što im poručujete?

Uvijek isto – govorim o temama koje su prirodne, ljudske i prisutne u životima gotovo svih odraslih osoba. Seksualnost nije vulgarnost, nije nešto sramotno, iako nas tomu godinama uče patrijarhalni obrasci koji su sustavno utišavali ženski glas, osobito kada je riječ o užitku, tijelu i slobodi. Problem nije u sadržaju koji dijelim, već u činjenici da to govori žena. Kada žena otvoreno, samosvjesno i bez srama govori o vlastitoj seksualnosti, mnogi to doživljavaju kao prijetnju. To puno govori – ali ne o meni, već o njima.

Uz seksualnost, često se dotičete i teme emocionalne zrelosti. Ohrabrujete žene da ne pristaju na toksične odnose. Kako biste opisali toksičnu vezu i što, po vašem mišljenju, čini emocionalno zdrav odnos?

Ne vjerujem u "idealnog" muškarca – kao što ne vjerujem ni u savršenu ženu. Svi mi griješimo, učimo i rastemo kroz odnose. No, vjerujem u emocionalnu zrelost, odgovornost i spremnost na zajednički razvoj. Toksična je svaka veza u kojoj jedan partner guši drugoga, postavlja pravila koja ne vrijede za oboje, ne preuzima odgovornost za svoje postupke, izbjegava razgovore i koristi moć za dominaciju. U zdravoj vezi, partner te podržava da budeš ono što jesi – ne traži da se umanjiš kako bi se on osjećao bolje. Emocionalno zreo muškarac zna slušati, ne bježi od "teških" tema, vidi tvoju snagu i ranjivost – i ne koristi nijednu protiv tebe. Rad na sebi ne prestaje kada uđemo u vezu – tada zapravo tek počinje.

Na TikToku često preporučujete filmove i serije. Što trenutno gledate i što biste preporučili našim čitateljima?

Nedavno sam pogledala izvanrednu seriju o ženskoj seksualnosti naziva Dying for Sex, temeljenu na istinitim događajima i istoimenom podcastu. Serija me duboko dirnula i vjerujem da bi mogla biti korisna i inspirativna mnogim ženama.

Foto: Instagram

Ljetujete li u Hrvatskoj? Imate li omiljeno mjesto kojem se volite vraćati?

Ove godine neću ljetovati u Hrvatskoj – uskoro putujem na Maltu, a u rujnu vjerojatno idem u Grčku. No godinama sam ljetovala na Korčuli, za koju me vežu mnoge lijepe uspomene: od prve ljubavi do obiteljskih anegdota i tradicija. Taj predivni otok uvijek će imati posebno mjesto u mom srcu i rado mu se vraćam.

Kada biste mogli poslati jednu poruku svakoj mladoj ženi, što biste joj poručili?

Poručila bih joj da se ne boji biti sama. Samoća nije nešto od čega treba bježati – za mene je to prostor najdubljeg upoznavanja sebe, vlastitih želja, granica, snova i snage. Uzmite si vrijeme da upoznate svijet i sebe – bez potrebe da vas netko definira ili da se stalno oslanjate na druge. Naučite vjerovati sebi, jer neovisnost nije samo sigurnost – to je sloboda. Sloboda da birate, da se mijenjate, da budete autentične i da živite po vlastitim pravilima. Biti svoja – to je najveći dar koji si možete pokloniti.

POGLEDAJTE VIDEO: MOOLIM RUČNIK