Adriana Ćaleta-Car objavila snimku povodom posebnog dana: Čestitke pristižu sa svih strana

Adriana Ćaleta-Car (28), pravnica i supruga hrvatskog reprezentativca Duje Ćalete-Cara (29), obilježila je na društvenim mrežama treći rođendan svog mlađeg sina Felipea.

Poseban dan za obitelj

Povodom njegovog posebnog dana objavila je kratak video dječaka koji u pidžami veselo trči po dnevnom boravku držeći balone s motivima morskih pasa i velikim brojem tri. Uz snimku, Adriana je podijelila i kratku posvetu o majčinstvu koja je privukla pažnju njezinih pratitelja.

"Prije tri godine u moje srce uselila se još jedna bezuvjetna ljubav i pokazala mi da se majčino srce ne dijeli - ono samo raste. Sretan ti 3. rođendan, dječače moj"

Ovo intimno slavlje u obiteljskom domu stiglo je nakon sadržajnog ljeta. Adriana je sa sinovima Maurom i Felipeom pratila supruga, hrvatskog reprezentativca Duju Ćaleta-Cara, na utakmicama u SAD-u i Kanadi, nakon čega su otišli na obiteljski odmor na Bahame.

Ispod objave ubrzo su se zaredale brojne čestitke

"Sretan ti rođendan, veliki dječače", poručila je Ivana Vida, dok je voditeljica Iva Šarić napisala: "Koliko je sladak. Sretan roćkas od svih nas". Čestitkama su se pridružili i drugi pratitelji porukama poput "Šećeru mali, sretan rođendan", a u komentarima se s emotikonom srca oglasio i sam Duje Ćaleta-Car.