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DIVLJI SUSRETI /

Adriana Ćaleta-Car pokazala s kim pliva na Bahamima: Prizori iz raja oduševili sve

Adriana Ćaleta-Car pokazala s kim pliva na Bahamima: Prizori iz raja oduševili sve
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Foto: Pixathlon/pixxmixx/Sipa Press/Profimedia

Jedna od najpoznatijih domaćih WAGsica pokazala je neobičnu obiteljsku avanturu na egzotičnom otočju, gdje su plivali s morskim psima i družili se sa slavnim bahamskim svinjama

15.7.2026.
11:49
Hot.hr
Pixathlon/pixxmixx/Sipa Press/Profimedia
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Nakon završetka nogometnih uzbuđenja sa Svjetskog prvenstva 2026., Adriana Ćaleta-Car (33) s obitelji je odlučila predahnuti na jednoj od najatraktivnijih svjetskih destinacija. Na Bahamima uživa sa suprugom, hrvatskim nogometnim reprezentativcem Dujom Ćaleta-Carom (29) i njihovim sinova Maurom i Felipeom, a na Instagramu je podijelila niz fotografija i videa s odmora na kojem im društvo prave i neobični morski stanovnici koji su oduševili njezine pratitelje.

"Divlji susreti. Bosi dani. Tirkizno sve. Raj je pronađen i ima moju punu pažnju", napisala je Adriana uz objavu. Ono što je najviše privuklo pažnju Adrianinih pratitelja upravo su ti "divlji susreti". Obitelj Ćaleta-Car iskoristila je priliku za plivanje sa svjetski poznatim svinjama na otoku Big Major Cay, popularno zvanom "Plaža svinja". Osim toga, odvažili su se i na druženje s morskim psima u marini Compass Cay, koji su naviknuti na ljude i smatraju se bezopasnima. Fotografije na kojima Adriana i Duje sa sinovima drže i maze ove fascinantne životinje izazvale su oduševljenje.

Reakcije pratitelja bile su ispunjene oduševljenjem. Komentari poput "Ajmeee predivnooo", "Woooow" i "Aaaaaaa brutalnoooooo" nizali su se ispod objave, potvrđujući da su rajski prizori s Bahama mnoge ostavili bez daha.

Adriana Ćaleta-carDuje Ćaleta CarBahamiMorski Pas
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