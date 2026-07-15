Ukrajinci uništili ruski Mi-28, snimljen trenutak udara: 'Nosom u zemlju'

Ukrajinske oružane snage pohvalile su se uništenjem ruskog jurišnog helikoptera Mi-28 Night Hunter u ruskoj Belgorodskoj oblast.

Zapovjednik ukrajinskih snaga bespilotnih sustava Robert "Magyar" Brovdi objavio je kako su pripadnici 427. ukrajinske zasebne brigade bespilotnih sustava "Rarog" pogodili ruski helikopter, prenosi Ukrainska pravda.

Udar se dogodio oko 10 sati u području naselja Viazove, a zapovjednik je objavio i snimku napada.

Na njoj se vidi ono što Brovdi opisuje kao posljednje trenutke helikoptera u zraku. "Nosom u zemlju", napisao je uz snimku.

🚁🔥 Magyar: Minus Russian Mi-28 "Night Hunter" in Belgorod region, Viazove village! pic.twitter.com/YwswcQTCPh — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 15, 2026

Snimljen trenutak udara

Ukrajinske snage zadužene za ratovanje dronovima napale su helikopter malom letjelicom na daljinsko upravljanje na daljinu s kamerom postavljenom na dronu, prenosi Defence blog.

Pogođen je dugi stražnji dio trupa koji spasa "tijelo" helikoptera s repom.

Brovdi je jedno od najprepoznatljivijih ukrajinskih lica u ratu dronovima. Redovito objavljuje snimke jedinica pod svojim zapovjedništvom i zagovarastav da jeftini masovno proizvedeni dronovi mijenjaju ratovanje modernih vojski s daleko skupljom opremom.

Pogranično područje Belgorodske oblasti nasuprot ukrajinskih regija Harkiv i Sumi postala je jedno od najspornijih područja s obje strane fronta.