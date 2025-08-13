Privatni avioni i Chanel torbe: Supruga bivšeg najplaćenijeg Dinamovca živi kao Kardashianke

Marta Fernandes (29), rodom s Čiova, 2016. se udala za tada najplaćenijeg nogometaša Dinama Juniora (37), a njihova ljubav započela je preko Instagrama. Par danas ima dva sina, Adriana i Matea, dok Junior iz prijašnje veze ima sina Benjamina. Žive raskošno, putuju privatnim letovima, voze luksuzne automobile i odijevaju se u najskuplje brendove, a kako lijepa Marta izgleda - pogledajte u našoj galeriji.

