Privatni avioni i Chanel torbe: Supruga bivšeg najplaćenijeg Dinamovca živi kao Kardashianke

Privatni avioni i Chanel torbe: Supruga bivšeg najplaćenijeg Dinamovca živi kao Kardashianke
Foto: Instagram
Marta Fernandes, atraktivna Čiovljanka prepoznatljivog stila, 2016. godine udala se za tada najplaćenijeg nogometaša Dinama Juniora Fernandesa, a njihovo vjenčanje u splitskoj Galeriji Meštrović bilo je društveni događaj sezone.
Marta Fernandes (29), rodom s Čiova, 2016. se udala za tada najplaćenijeg nogometaša Dinama Juniora (37), a njihova ljubav započela je preko Instagrama. Par danas ima dva sina, Adriana i Matea, dok Junior iz prijašnje veze ima sina Benjamina. Žive raskošno, putuju privatnim letovima, voze luksuzne automobile i odijevaju se u najskuplje brendove, a kako lijepa Marta izgleda - pogledajte u našoj galeriji. 

13.8.2025.
9:30
Hot.hr
Marta FernandesJunior FernandesBrak
Privatni avioni i Chanel torbe: Supruga bivšeg najplaćenijeg Dinamovca živi kao Kardashianke